Довыборы депутата Госдумы в Липецкой области признали действительными

фотография пресс-службы избирательной комиссии Липецкой области Фото: с сайта

В этот понедельник, 11 сентября, прошло заседание избирательной комиссии Липецкой области. Участники подписали протокол о результатах довыборов депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 114.

Выборы признали действительными и состоявшимися, сообщили в пресс-службе регионального избиркома. По итогам голосования победил Дмитрий Аверов от «Единой России». Кандидат получил поддержку 58,84% избирателей.

За три дня бюллетени на участках заполнили 181 159 липчан. Явка составила 39,91% от общего числа избирателей. В электронных бланках галочку поставили 25 933 жителя области. Системой ДЭГ воспользовались 89% от тех, кто подал заявление.

Также с 8 по 10 сентября в Липецкой области проходили выборы Советов депутатов в Добровском, Становлянском, Измалковском и Воловском муниципальных округах. В районах проголосовали 36 585 избирателей, явка достигла 62,35%.

В Добровском округе 16 мандатов получила «Единая Россия», 1 – ЛДПР, 1 – «Справедливая Россия». В Становлянском 10 мандатов отошли ЕР, 7 – КПРФ и 1 – на самовыдвижение. В Измалковском округе Советы сформировались следующим образом: 19 мандатов – ЕР и 1 – самовыдвижение, в Воловском 13 мандатов заняла ЕР, 1 – КПРФ и 1 – самовыдвижение. В Данкове вакантный мандат депутата горсовета занял представитель «Единой России». В Куйманском сельсовете Лебедянского района избрались десять «единороссов».

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