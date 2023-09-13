В «Липецкэнерго» прошел декадник «Внимание – дети!»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Филиал «Россети Центр» - «Липецкэнерго» принял участие в декаднике по безопасности дорожного движения «Внимание – дети!».

Мероприятие проходило с 30 августа по 8 сентября 2023 года и было направлено на повышение дисциплины водительского персонала, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием взрослых и детей.

Сотрудники службы механизации и транспорта филиала во всех районах области и персонал, допущенный к управлению транспортными средствами, приняли участие в совещаниях по вопросам осторожного и внимательного управления транспортными средствами, познакомились с информационными сообщениями ГИБДД по дорожно-транспортным происшествиям в регионе, в том числе с участием детей. Водителям были проведены внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при управлении транспортными средствами в местах сосредоточения несовершеннолетних. Проконтролирован выпуск автотранспорта на линию в технически исправном состоянии.

«Подобные профилактические мероприятия напоминают о необходимости безусловного соблюдения норм дорожной безопасности и повышенного внимания в местах скопления детей. К сожалению, дети не всегда внимательны на дороге, поэтому водители должны быть готовы правильно и быстро среагировать в любой ситуации, чтобы избежать трагедии», - подчеркнул директор филиала Виталий Мордыкин.