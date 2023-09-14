Игорь Артамонов: Задонск преображается с каждым годом

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Он посмотрел, как идет благоустройство пространства вдоль русла реки Тешевка.

Концепция преображения победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Жители захотели, чтобы здесь появилась площадка для игры в лапту и городки. Газон уже посеяли. Вокруг также обустроят вело- и пешеходные дорожки, смонтируют освещение, построят мосты через Тешевку.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Задонск преображается с каждым годом, привлекает все больше туристов», – отметил Игорь Артамонов.

Первыми играть в лапту и городки собираются ученики школы искусств. Они учатся по соседству и новую площадку уже оценили.