Час на платной парковке обойдется жителям Липецка в 34 рубля

Цена за час парковки составит 34 рубля в Липецке Фото: Алина ПАЛАГИНА

В городском Совете депутатов обсудят порядок, который будет регулировать работу платных парковок. Так, час стоянки обойдется жителям Липецка в 34 рубля. При этом в сутки один час парковки сделают бесплатным рядом с социальными учреждениями – школами, детскими садами или поликлиниками.

Платные парковки хотят ввести на площадях Соборная и Плеханова, улицах Саперная, Интернациональная, Зегеля, Желябова, Ленина, Пролетарская, Угловая и Плеханова. Однако окончательное решение о дате запуска нового сервиса еще не приняли.

Деньги за стоянку не будут требовать от людей с инвалидностью, многодетных семей, ветеранов и участников Великой Отечественной войны и СВО. Также без оплаты смогут оставлять машины специалисты экстренных служб и водители электромобилей.

Мэрия предлагает, чтобы платные парковки работали с восьми утра до восьми вечера по будням. В выходные и праздники – бесплатно. Также не придется платить, если автомобиль провел на стоянке меньше 15 минут.

– Для жителей домов красных линий, которые попадают в зону платного паркинга, предусмотрено резидентское разрешение стоимостью 1508 рублей в год, – добавили в пресс-службе администрации.

Горожане смогут заплатить за машиноместо через мобильное приложение банков, личный кабинет на портале, смс или в отделениях через терминалы и банкоматы. Если водитель забыл сразу оплатить стоянку, перечислить деньги можно будет до 23:59. Нарушителям грозит штраф в 500 рублей.

Доход от паркингов планируют направить на развитие общественного транспорта, обслуживание благоустройство города и ремонт дорог.

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