Недвижимость: более 40% россиян хотят жить подальше от городской суеты

Эксперты констатируют: чаще всего такие мечты посещают жителей Урала.

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и «Росгосстрахом».

41% россиян мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. А вот арендовать дачу или дом за городом готово лишь 23% опрошенных. Больше всего желающих оказалось в Москве и Московской области, меньше всего - в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Из тех, кто хотел бы переехать за город, 31% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас. Каждый пятый респондент мечтает о доме на Юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. Есть и такие 3%, кто хотел бы переехать на русский Север, столько же - на Дальний Восток.

- У жизни за городом немало плюсов: вам не докучают стуком соседи сверху, не надо конкурировать за парковочное место во дворе или страдать от курящей компании на лоджии этажом ниже, – говорит представитель страховой компании Юлия Серова. – В то же время и рисков для частного дома существует больше, чем для городской квартиры: это и ураганы, и паводки, и пожары, и кражи. По нашей статистике, на частное домостроение приходится порядка 70% поданных заявлений по страховым случаям.