В «Липецкэнерго» подвели итоги деятельности Совета молодежи за первое полугодие

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Директор филиала «Россети Центр» – «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин провел совещание с представителями Совета молодежи, посвященное итогам деятельности за первое полугодие 2023 года. Встреча прошла в неформальной дружеской атмосфере в формате диалога.

Председатель молодежного Совета Дарья Шкатова доложила, что план работы выполнен на 106%. Было реализовано 31 мероприятие, среди которых – спортивные, патриотические, волонтерские и профориентационные. Молодые специалисты приняли активное участие в организованном филиалом Молодежном слете, Спартакиаде «Липецкэнерго», в мероприятиях, приуроченных к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне, в донорской акции и уроках электробезопасности.

Вкладом молодежи в деятельность филиала стало участие в рейдах по борьбе с энерговоровством. Молодые специалисты филиала «Липецкэнерго» провели массовое снятие показаний приборов учета электроэнергии у жителей областного центра, Елецкого и Задонского районов Липецкой области.

В завершение заседания председатель Совета молодежи рассказала о проектах, которые планируется реализовать до конца года. Отдельное внимание уделялось инициативам по вовлечению молодых специалистов в молодежный актив и профилактике стороннего электротравматизма.

«В «Год молодого специалиста» в «Липецкэнерго» запланирован ряд совместных с молодыми специалистами мероприятий по разным направлениям деятельности. Результаты первого полугодия демонстрируют активную позицию молодежи во всех сферах жизни филиала. Уверен, что усилия молодежного актива позволят раскрыть потенциал талантливых молодых энергетиков и положительно скажутся на показателях производственной деятельности», – подчеркнул директор «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.