В «Липецкэнерго» готовятся к осенне-зимнему периоду

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

За 8 месяцев 2023 года филиал ПАО «Россети Центр» – «Липецкэнерго» выполнил свыше 90% запланированных работ по ремонту и техническому обслуживанию объектов электросетевого комплекса в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 годов.

В текущем году специалисты филиала отремонтировали 214 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 27 км линий электропередачи 0,4-110 кВ.

Отдельное место отводилось ремонту кабельных линий в областном центре. За истекший период энергетики отремонтировали 287 таких линий.

Капитальный ремонт оборудования завершен на 3 крупных подстанциях «110/35/10 Казинка» и «110/35/10 Троекурово», «35/6 Восточная», обеспечивающих электроснабжение важных социальных и промышленных объектов в Грязинском, Елецком Лебедянском районах.

От древесно-кустарниковой растительности, которая при неблагоприятных погодных условиях может спровоцировать технологические нарушения в сетях, расчищено 987 га трасс воздушных линий электропередачи.

До конца года предстоит отремонтировать ещё 5 км линий всех классов напряжения, 14 трансформаторных подстанций 6-110 кВ, расчистить от поросли 198 га просек ЛЭП.

«Своевременное выполнение ремонтной программы – необходимое условие подготовки электросетевого комплекса к зиме. Всего на ремонт энергообъектов в текущем году будет направлено более 188 млн рублей, что позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей Липецкой области в период пиковых нагрузок», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Виталий Мордыкин.