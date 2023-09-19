Игорь Артамонов: Липецкая область готова принимать гостей Международного форума особых экономических зон

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Завершена регистрация на первый Международный форум экономических зон-2023. Он пройдет 28-30 сентября в Липецкой области на площадке ОЭЗ «Липецк». Наш регион примет около 200 представителей крупного бизнеса, отраслевых ассоциаций, институтов развития, органов власти из России и стран зарубежья.

«Из 50 действующих ОЭЗ уже половина заявились на участие в форуме, что говорит о высоком интересе к данному преференциальному режиму. На форуме обсудим условия для импортозамещения на территориях ОЭЗ и востребованные для этого ниши. Пригласили коллег из Армении, Белоруссии, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и ОАЭ, чтобы обменяться опытом и открыть российским ОЭЗ новые возможности для выхода на экспорт, а иностранным партнерам показать, как господдержка помогает развивать экономику регионов», - отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

Во время форума пройдет пленарное заседание и шесть панельных сессий. Участники обсудят меры поддержки и перспективы развития особых экономических зон, новых возможностей их развития.

«На форуме будет уделено особое внимание развитию деловых отношений и инвестиционных проектов как с российскими, так и с зарубежными инвесторами. Эти встречи призваны способствовать установлению крепких деловых связей и успешной реализации инвестиционных инициатив. Кроме того, будут организованы диалоги между представителями бизнеса и представителями государственных структур, нацеленные на обсуждение перспектив развития национальных особых экономических зон», – комментирует Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, организатор форума ОЭЗ.

Особое внимание будет уделено обсуждению практической реализации принципов устойчивого развития в работе инфраструктурных площадок. Форум предоставит возможность демонстрации потенциала российского бизнеса, промышленной инфраструктуры и преференциальных режимов, что сделает его важной и информативной частью программы мероприятия.

«Липецкая область готова принимать гостей Международного форума особых экономических зон. Это очень значимое событие для нашего региона, который имеет репутацию инвестиционно привлекательного субъекта. На форуме предстоит обсудить широкий спектр важных тем. Они касаются не только привлечения инвесторов, но и развития инфраструктуры, логистики, цифровизации, соответствия предприятий ESG-принципам, которых мы придерживаемся. Уверен, что обмен опытом будет полезен участникам, а выработанные инициативы придадут новые импульсы развитию экономических зон всей страны», – отмечает губернатор липецкой области Игорь Артамонов.