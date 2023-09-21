Сотрудники фонда «Милосердие» подарили Липецку новую аллею

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Их высадили сотрудники благотворительного фонда «Милосердие», волонтеры, местные жители и школьники. Работы стали продолжением начатого в апреле очередного этапа программы помощи в озеленении городских общественных пространств.

«Липа – исторический символ нашего города, поэтому ее выбор не случаен, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Шафоростова. - К тому же это дерево отличается максимальной выживаемостью в нашей городской среде. В Липецке с участием фонда уже высажены тысячи различных деревьев и кустарников, разбиты цветочные клумбы, обустроены новые общественные пространства».

До конца текущего года в различных районах города за счет средств фонда «Милосердие» высадят 1500 новых деревьев и кустарников. Площади под новые зеленые зоны определяют городские власти и экологи. Для новых аллей отбирают пространства, свободные от застройки и проложенных под землей коммуникаций. Конкретные места для озеленения предварительно обсуждают с жителями близлежащих домов.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Особенно остро вопрос с озеленением стоит в новых микрорайонах. Именно там и начали осенний цикл озеленения. Представители сервисной специализированной компании обеспечат уход за саженцами.

Посадки деревьев и кустарников планируют вести до первых заморозков. И не только в новых кварталах. По инициативе фонда «Милосердие» дворы очищают от старых аварийных деревьев. Их место займут молодые липы, клены, рябины.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» основан в 1999 году. Работает на территории Липецкой, Свердловской, Белгородской, Калужской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Включен во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО в России.

Фонд «Милосердие» финансирует социально значимые проекты в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. С начала деятельности оказана помощь на сумму около 8 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие»

Успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды - золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и четырежды - высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов "Точка Отсчета". В разные годы лауреатами конкурса «Лучшие социальные проекты России» становились инициативы фонда: грантовая программа «Стальное дерево» и программа поддержки корпоративного волонтерства.

Официальные ресурсы благотворительного фонда «Милосердие»

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