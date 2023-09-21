Интеграция и адаптация мигрантов в Липецкой области

Фото Юлия Перова

Управление внутренней политики Липецкой области совместно с АНО в социальной сфере «Гражданский Университет» организует информационно-просветительское мероприятие по адаптации и интеграции мигрантов в культурное пространство Липецкой области.

Встреча состоится 28 сентября 2023 года в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

В мероприятии примут участие представители органов государственной и муниципальной власти, национальных диаспор, землячеств, общественных национальных организаций, некоммерческих организаций, которые осуществляют свою деятельность в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Липецкой области, волонтеры, добровольцы.

В ходе встречи будут рассмотрены вопросы адаптации мигрантов через культуру Липецкого региона и продемонстрирована презентация карты культурного наследия Липецкой области.