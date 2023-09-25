Заслуженный артист РФ Александр Калмыков даст прощальный концерт в Липецке

Александр Калмыков выступит с прощальным концертом Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В четверг, 28 сентября, заслуженный артист России Александр Калмыков даст прощальный концерт «Душа и звуки». Мероприятие начнется в 19:00 в Доме музыки. В 2000 году дирижер создал Липецкий духовой оркестр.

Музыкант руководил коллективом по август 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства. На данный момент оркестр возглавляет кларнетист, педагог, аранжировщик и дирижер Василий Збаражский.

Дирижер создал Липецкий духовой оркестр в 2000 году Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

На сцену выйдет сам Калымов, артисты Дома музыки, солисты Наталья Волкова и Евгений Поляков. Билеты можно купить по Пушкинской карте.

– Я благодарен артистам оркестра за то, что мы вместе работали над повышением мастерства, – отметил Александр Калмыков, – Вместе пережили трудности и разочарования, общую радость от сопереживания зрителя, победы на фестивалях и конкурсах и жили, как одна семья.

Александр Калмыков окончил Военно-дирижерский факультет в Московской государственной консерватории имени Чайковского. Липчанин получал награду «За достижения в культуре». В 2008 году музыканту присвоили звание «Заслуженный артист России».

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