Т2 импортозамещает компоненты ядра сети

Теперь за тарификацию скоростей интернета в Мурманске, Пскове и Петрозаводске отвечает разработка Bercut.

Т2 импортозаместила главные узлы пакетной коммутации, отвечающие за тарификацию скоростей LTE, в трех регионах Северо-Запада. Решение PCRF (Policy and Charging Rules Function – функция правил политики тарификации) компании Bercut соответствует международным стандартам и полностью закрывает потребности Т2 в корректном обслуживании клиентов.

PCRF отвечает за верное предоставление скорости интернета абоненту в соответствии с его тарифным планом. Например, если тариф клиента предусматривает безлимитный интернет на тот или иной сервис, PCRF в режиме реального времени отслеживает этот вид трафика и не учитывает его в тратах. Это позволяет Т2 точно выставлять счета за услуги связи.

Помимо скоростей, PCRF отвечает за корректную работу всей продуктовой линейки Т2. Совместная работа Bercut и Т2 по разработке решения под требования оператора велась в течение трех лет. Внедрение в Мурманске, Пскове и Петрозаводске заняло 7 месяцев. На данном этапе весь продуктовый ландшафт Т2 работает на импортозамещенном решении. В планах Т2 – масштабировать проект на все регионы до конца 2026 года.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2:

«Предварительные результаты проекта Т2 оценивает как положительные. В процессе повсеместного импортозамещения компонентов сети для нас важно наладить тесный контакт между нашими сотрудниками и специалистами производителя. На каждом этапе доработки и последующей миграции нам необходимо учитывать все требования сторон, чтобы в конечном итоге предложить клиентам исключительно качественные услуги без сбоев и недочетов. Сейчас многолетняя работа дает первые результаты, и мы готовы приступить к масштабированию проекта».

Андрей Богданов, генеральный директор Bercut:

«Наша команда стабильно подтверждает высокий уровень экспертизы, обладает практическим опытом и отработанными компетенциями реализации масштабных проектов в условиях жестких сроков и повышенных требований к надежности. Сегодня Bercut обеспечивает один из самых низких показателей time-to-market на рынке – это результат не только слаженной работы и выстроенного взаимодействия на всех уровнях, но и глубокой проектной экспертизы, позволяющей уверенно тиражировать успешные решения. Именно такой формат партнерства и накопленный опыт будут и дальше выступать ключевым фактором успешного импортозамещения, обеспечивая быстрое масштабирование проектов без компромиссов по качеству».

