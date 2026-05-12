«Липецкэнерго» информирует об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередачи

Категорически запрещается ловить рыбу в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП) и непосредственно под ними. Это смертельно опасно!

При приближении удочки длиной более 6 метров (что соизмеримо с расстоянием от земли (воды) до проводов ЛЭП), или мокрой лески к проводам на расстояние менее 1 м, человек попадает под действие электрического тока. Электротравму также могут получить находящиеся рядом с рыболовом люди, так как на расстоянии 8 м возникает шаговое напряжение. В результате человек получает удар электрическим током, сильные ожоги, нередко приводящие к смерти.

Запомните и предостерегите других:

• Прежде чем приступить к ловле рыбы, осмотритесь по сторонам. Выбирайте для рыбалки места вдали от воздушных линий электропередачи, трансформаторных будок и иных энергообъектов.

• Будьте внимательны при перемещениях под проводами ЛЭП. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние.

• Если вы подарили ребёнку удочку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическими током. Разъясните ребенку правила поведения под ЛЭП, а также о недопустимости рыбалки под и рядом с проводами.

• Большую опасность для рыболовов представляют и разжигание костров или организация стоянок в охранных зонах высоковольтных линий, особенно при сильном ветре или в грозу. Помните: в охранных зонах линий электропередачи запрещается приближаться к опорам линий электропередачи, влезать на них, устраивать площадки для игр, палаточные городки, запускать воздушных змеев.

• Смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если вы оказались в зоне «шагового напряжения» (ближе 10 метров), постарайтесь выйти из опасной зоны «гусиным шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также повреждённых опор воздушных линий электропередачи необходимо немедленно сообщить об этом по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).