Политика8 мая 2026 8:25

В Ельце 9-летний мальчик получил ранение из-за ночной атаки БПЛА

Обломки сбитого беспилотника повредили частный дом
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Госпитализация не потребовалась, ребенок уже дома.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В ночь на 8 мая над Ельцом сбили вражеский беспилотник. К сожалению, не обошлось без пострадавших. Обломки уничтоженного дрона повредили частный дом. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, взрывная волна выбила окно, осколки стекла ранили ребенка.

– Мальчику 9 лет. Угрозы жизни нет. Медики оперативно оказали помощь. Госпитализация не потребовалась, ребенок уже дома, лечение продолжит амбулаторно, – рассказал глава региона в своем канале в MAX.

На месте происшествия работают оперативные службы. Игорь Артамонов поручил главе Ельца Вячеславу Жабину и профильным службам помочь жителям с восстановлением повреждений и проверить, нужна ли дополнительная поддержка.

Напомним, утро 8 мая для жителей Липецкой области снова началось с сообщений о красном уровне. В муниципалитетах включили сирены. Тревожный сигнал к этому часу не отменили. Воздушная опасность сохраняется до сих пор.