Утром 8 мая в Липецкой области объявили красный уровень

8 мая в 08:15 в Липецкой области в очередной раз объявили красный уровень. ВСУ вновь атакуют регион с помощью БПЛА. Тревожные сообщения появились в официальных каналах региональной власти и МЧС. Экстренные службы работают в режиме максимальной готовности.

– Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, – говорится в сообщении губернатора Игоря Артамонова.

Жителям следует укрыться в безопасных местах. При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам. О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.

Напомним, утро 7 мая в регионе тоже началось с позывных сирен. Красный уровень объявляли в нескольких районах, а затем и для всей Липецкой области. В течение дня несколько раз тревогу отменяли и объявляли снова. БПЛА сбили над Липецком и елецким поселком Солидарность.