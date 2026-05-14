Первый полис в жизни: все, что нужно знать родителям о страховании новорожденного в «Капитал МС»

Появление малыша - самое волнительное и радостное событие в семье. В первые дни после выписки из роддома на родителей обрушивается множество забот, и среди хлопот не забудьте про важный документ - полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Это не бюрократическая формальность, а гарантия того, что ваш ребенок с первых дней жизни будет получать квалифицированную медицинскую помощь бесплатно по всей территории России. И выбор страховой компании здесь очень важен.

Как быстро, удобно и с заботой о вашем времени застраховать новорожденного?

По закону

Все новорожденные с 1 декабря 2022 года автоматически вносятся в единый регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, выданного ЗАГС. Со дня рождения и до момента государственной регистрации рождения ребенок получает медицинскую помощь по полису ОМС матери или другого законного представителя. А далее родители самостоятельно должны выбрать страховую медицинскую организацию для ребенка.

Уже в первый месяц жизни малышу предстоит первый визит в поликлинику для планового осмотра и постановки на учет. Поэтому рекомендуем не откладывать оформление документа в долгий ящик. После получения на руки свидетельства о рождении вам необходимо выбрать страховую компанию и написать заявление.

Как выбрать страховую компанию?

Для этого одному из родителей необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и СНИЛС ребенка.

Способы подачи заявления о выборе страховой медицинской организации:

• лично обратиться в офис страховой компании «Капитал МС»,

• портал «Госуслуг».

Цифровой полис

Самое главное новшество для современных родителей - это цифровой полис.

Цифровой полис ОМС равноценен полису ОМС на бумажном или пластиковом носителе.

В нем записаны:

выписка из единого регистра застрахованных лиц сведений о полисе;

штриховой код (графическая информация в кодированном виде);

единый номер полиса из 16 цифр (ЕНП).

Но вы также можете получить выписку о полисе ОМС на бумажном носителе, а в нашей компании - еще в формате удобной пластиковой карточки.

Выписка о полисе - это также и есть полис ОМС, ее достаточно для получения бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования на всей территории РФ.

Почему «Капитал МС»?

Для «Капитал МС» страхование - это не просто выдача документа. Это начало долгого пути заботы о здоровье вашего ребенка. Наши страховые представители проводят информационную работу не только в офисах, но и на базе женских консультаций и роддомов в рамках «Школ материнства». Мы рассказываем будущим мамам о том, какие права они имеют, как наблюдаться по беременности, консультируем, какие малышу положены осмотры, прививки, а главное, оказываем оперативную помощь в случае проблем при получении медицинских услуг.

Мы рады будем видеть вас в нашей компании, для каждого новорожденного приготовлен приятный сюрприз.

Помните: полис ОМС - это ключ к бесплатной и качественной медицине для вашего ребенка. «Капитал МС» всегда рядом, чтобы помочь вам сохранить самое дорогое - здоровье вашей семьи.

Если остались вопросы, звоните нам 24/7

по номеру 8-800-100-81-01/02,

телефон контакт-центра Липецкой области -

8 (4742) 22-40-40. Мы обязательно поможем!

фото: Оберемченко Николай

Реклама. ООО «Капитал МС» ИНН 7813171100