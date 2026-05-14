Урок электробезопасности для учащихся 1 класса

Фото предоставлено «Липецкэнерго».

В рамках профориентационной и воспитательной работы ученики экологического лицея №66 имени Героя Советского Союза С.П.Меркулова, которые являются участниками «Энергокружка» (проект "Россетей"), провели интерактивное занятие по электробезопасности для первоклассников.

Ребята рассказали о правилах обращения с электроприборами и бытовой техникой, наглядно продемонстрировали алгоритмы действий при возникновении опасных ситуаций на примере популярных мультипликационных героев - Фиксиков. 'Симка и оголенный провод", "Нолик и вода", "Папус и перегрузка" - разбирая эти ситуации, ребята узнали много нового про электричество и про то насколько опасным оно может быть, если не соблюдать правила электробезопасности.

В "Липецкэнерго" уверенны, что подобные занятия формируют у школьников устойчивые навыки безопасного поведения в быту и на улице.