«Ростелеком» представил стратегию развития на 2026–2030 годы

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), один из крупнейших в России интегрированный провайдер цифровых решений, объявляет о ключевых приоритетах и целях новой стратегии до 2030 года, представленных сегодня на конференции ЦИПР–2026.

В предстоящие пять лет «Ростелеком» выйдет на новый этап развития как эффективно растущий цифровой лидер с собственным уникальным технологическим фундаментом.

Основными приоритетами в рамках нового стратегического цикла станут:

-укрепление собственного технологического фундамента за счет умных инвестиций, развития ИТ-активов, создания отраслевой экспертизы и внедрения новых технологий;

-удержание лидерства в телекоме для населения, бизнеса и государства;

-усиление рыночных позиций и увеличение отрыва от конкурентов в цифровых бизнесах: рост выручки цифрового бизнеса до 0,5 трлн рублей;

-обеспечение цифрового суверенитета государства и технологической независимости бизнеса;

-фокус на повышение эффективности.

Успешная реализация инициатив в рамках новой стратегии позволит «Ростелекому»:

-обеспечить среднегодовую выручку более 1 трлн рублей в период 2026–2030 годов: рост выручки от телеком-бизнеса прогнозируется на уровне выше инфляции, от цифрового бизнеса — в среднем на 15% в год;

-увеличить долю цифрового бизнеса в выручке в 2030 году до 40%;

-обеспечить целевой уровень долговой нагрузки по показателю чистый долг/OIBDA не выше 2,5х;

-обеспечить величину капитальных затрат к выручке на уровне не выше 20% в среднем за 2026–2030 годы;

-сохранить показатель OIBDA margin на уровне 37–38% на горизонте 2026–2030 годов;

-в 3,5 раза увеличить чистую прибыль в 2030 году по сравнению с 2025 годом;

-в два раза увеличить дивидендный поток по итогам 2026–2030 годов относительно 2021–2025 годов.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»: «Несмотря на череду глобальных вызовов последних лет “Ростелеком” успешно реализовал задачи стратегии на 2021−2025 годы, став сильной многопрофильной цифровой компанией. Мы не только укрепили свои лидерские позиции в традиционных сегментах телеком-рынка, но и вошли в топ ИТ-компаний страны по таким направлениям, как облачные сервисы, информационная безопасность, цифровизация государства и регионов, разработка коммерческого ПО. Результатом нашей работы стало формирование собственного мощного технологического фундамента с уникальным сочетанием цифровой инфраструктуры, ИТ-активов, технологий и отраслевой экспертизы.

В новом стратегическом цикле мы видим “Ростелеком” эффективно растущим цифровым лидером с опорой на собственный технологический фундамент. Умные инвестиции, опережающее развитие ИТ-активов и внедрение инноваций позволят компании укреплять свое лидерство на ключевых сегментах рынка и усиливать отрыв от конкурентов.

Как активный участник формирования технологического суверенитета страны, компания продолжит развивать производство отечественного оборудования, разрабатывать собственные ИТ-решения, ПО и платформы для цифровых сервисов. Большие перспективы видим в нашем коммерческом ИТ-кластере, предлагающем собственное ПО для рынка как в России, так и за рубежом.

Фокус на цифровой рост, эффективность и последовательную реализацию стратегических инициатив приведет к кратному росту чистой прибыли и удвоению дивидендного потока в новом стратегическом цикле. Это важнейшие ориентиры, отражающие результативность нашей работы и привлекательность компании в глазах акционеров. “Ростелеком” как компания с 30-летней историей на публичном рынке капитала продолжит создавать дополнительную стоимость в интересах наших акционеров и инвесторов».

Более подробно со стратегическими инициативами «Ростелекома» на 2026–2030 годы вы можете ознакомиться на корпоративном сайте компании.

