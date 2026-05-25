Скриншот видео СУ СКР по Липецкой области.

Липецкие следователи разбираются в обстоятельствах исчезновения двоих жителей села Спешнево-Ивановское Данковского округа – 43-летнего Алексея Крапивина и его 18-летнего сына Артема. Тело Алексея позже нашли в лесу - рядом с брошенным автомобилем. Правоохранители не исключают, что к преступлению может иметь отношение Артем. Рассказываем, что известно о пропаже отца и сына в Липецкой области.

Брошенный синий «Матиз» липецкие следователи нашли в лесном массиве. Видео СУ СКР по Липецкой области.

Последние новости о пропаже отца и сына под Липецком

Мужчины пропали 22 мая. В тот день, а это была пятница, Алексей на своем синем «Матизе» выехал из села Спешнево-Ивановское в Липецк, чтобы забрать сына из колледжа. Домой они не вернулись. Видеокамеры зафиксировали их в последний раз в 40 километрах от дома, в Лебедяни. Родные, взволнованные неожиданным исчезновением, обратились в полицию.

Мужчин искали три дня. Артема не нашли до сих пор. ФОТО: ЛизаАлерт.

Днем 25 мая появились страшные новости. В лесном массиве на территории Лебедянского округа была найдена иномарка пропавших. Рядом - тело Алексея, со следами насилия. Где Артем - неизвестно.

По факту убийства заведено уголовное дело. Сейчас продолжаются поиски пропавшего мужчины. Не исключено, что он может быть причастен к трагедии.

Добавим, что к поискам на следующий день после исчезновения подключились и волонтеры. Как сообщили в Липецкой областной общественной организации «Поиск пропавших детей», мужчин искали более 50 человек. Задействовали два мотоцикла, 6 квадроциклов, и 2 квадрокоптера.

Причины убийства мужчины, пропавшего под Липецком

25 мая, спустя трое суток после пропажи отца и сына под Липецком, появилась информация о том, что Алексея Крапивина нашли мертвым. Синий «Матиз» и труп его владельца с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве на территории Лебедянского округа. Тело лежало рядом с автомобилем. Сына продолжают разыскивать.

– Следователями и криминалистами регионального управления был проведен осмотр места происшествия, а также проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и местонахождения сына погибшего, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области. О причинах преступления и подозреваемых следователи пока не сообщают.

Что произошло после пропажи отца и сына под Липецком - версии убийства

Следствию предстоит проверить разные версии произошедшего. В том числе и такую – мог ли сын убить отца? Поиски парня продолжаются. Родные говорят, что между Алексеем и Артемом Крапивиными было полное взаимопонимание.

В настоящий момент отрабатывают различные версии. Не исключено, что у отца и сына мог произойти с кем-то конфликт. Но тогда где Артем? Сейчас следователи и оперативники ищут ответы на эти вопросы, разбираясь во всех обстоятельствах преступления.

Артема нашли вечером 25 мая

К вечеру 25 мая появилась информация о том, что Артема нашли. Где именно, правоохранители пока не сообщают. Известно, что на допрос его везут вместе со знакомым. Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления.