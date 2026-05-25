Липецкие следователи нашли сына убитого Алексея Крапивина

Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления.

Липецкие следователи установили местонахождение Артема Крапивина – сына 43-летнего Алексея Крапивина, труп которого с признаками насильственной смерти 25 мая обнаружили в лесу под Лебедянью рядом с его брошенным автомобилем.

Напомним, мужчины пропали 22 мая по дороге домой из областного центра. Отец забирал сына из колледжа. Домой они не доехали. Родные обратились в полицию. Поиски продолжались трое суток. Когда тело Алексея нашли, сына рядом не было. Следователи продолжали его разыскивать. К вечеру 25 мая появилась информация о том, что Артема нашли. Его вместе со знакомым сейчас везут к следователю.

– Проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления, – сообщили в СУ СКР по Липецкой области.