31 мая отмечается Всемирный день без табака

Замглавврача ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин.

В числе целей всемирного Дня, учрежденного ВОЗ в 1987 году. - повышение осведомленности о тактике табачной индустрии, привлечение внимания к проблеме табачной эпидемии.

- Ситуация остается серьезной, как акцентировал несколько лет назад замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай, в 17% случаях табак является причиной преждевременной смертности в России. Курением вызвано и около 85% случаев рака легкого, а также 16% смертей от ишемической болезни сердца, - рассказал Михаил Коростин замглавврача ЛОНД, заслуженный врач РФ.

Эффект законодательного противодействия курению

Действенным инструментом в борьбе с табакокурением стал известный Закон о противодействии табачной продукции (№15 ФЗ от 2013 г.).

- Еще десяток лет назад в Липецкой области число курящих среди взрослых доходило до 70%, сейчас же их 18-19%, из которых каждый 4-й намерен отказаться от вредной привычки, - констатирует Михаил Коростин.

Ощутима польза и от недавних изменений в законодательстве – в их числе обязательная маркировка никотинсодержащей продукции, работает и система «Честный знак». Произошли изменения в регулировке оборота, установке специального оборудования, упаковке, увеличены и штрафы. Теперь, как отмечает замглаврача ЛОНД, стики, кальяны и электронные сигареты (соответственно бестабачная смесь для нагревания) регулируются как никотинсодержащая продукция со значительными ограничениями. А с июня 2025 г. запрещено курить не только в подъездах, лифтах, но и на балконах, в туалетах, если дым попадает к соседям. При собранных доказательствах грозит штраф до 1500 рублей. Принимаемые меры уже дают экономический эффект. По исследованиям специалистов Высшей школы экономики, в итоге суммарный прирост показателей ВВП, благодаря снижению заболеваемости, инвалидности, связанных с курением, может составлять до 1.5 трлн рублей в год.

Каждая сигарета крадет минуты жизни

Нередко можно услышать от курильщика, что сигарета, мол, снимает стресс, но так ли это?

- Исследования специалистов Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ говорят об обратном, - отмечает Михаил Коростин. – Никотин, как природный наркотик, стимулирует выброс «гормона удовольствия» дофамина, но уже через 10 минут его уровень снижается, появляется тревога. И на очередную «добавку» организм у курильщика перестает реагировать, происходит уже выброс гормона кортизола, провоцирующего спазмы (это упрощенная картина). В итоге никотин не снижает стресс, а создает порочный круг зависимости.

По подсчетам специалистов Университетского колледжа Лондона каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь в среднем на 20 минут (17 для мужчин и 22 для женщин). А по данным ВОЗ, курение уменьшает среднюю продолжительность жизни примерно на 10 лет. Сильно рискуют подорвать свое здоровье и потребители вейпов. У них целый «букет» рисков, включая угасание сексуальной жизни, формирование большого числа генов, связанных с развитием рака.

Можно ли (и как) покончить со смертельно вредной привычкой?

- В поликлиниках функционируют отделения или кабинеты медицинской профилактики, есть Центры здоровья, где помощь окажут консультанты и подготовленные врачи. Можно обратиться и по телефону 43 00 98, где пригласят на лечение от никотиновой зависимости, проконсультируют, - рекомендует Михаил Коростин. – Эффективность курса комплексного лечения высока и составляет около 90%. И здесь очень важно настроиться, много зависит от внутреннего желания освободиться от этой рабской привычки.

Владимир КУЛИК.

ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»

г. Липецк, ул. Ленинградская, 18, https://narkolog48.ru

Телефоны горячей линии в помощь желающим бросить курить (круглосуточно)(4742) 43-00-98 ( Реабилитационный центр на ул. Крупской,2 в Липецке ) и Минздрава РФ 8 800 200 0 200

