В «Липецкэнерго» подвели итоги работы «Энергокружков»

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Сертификаты об успешном освоении программы углубленного изучения физики ребятам вручили начальник управления по работе с персоналом филиала «Россети Центр» - «Липецкэнерго» Ольга Черемисина, доктор технических наук, доцент кафедры электрооборудования Липецкого государственного технического университета (ЛГТУ) Виолетта Зацепина и учитель лицея, куратор проекта в Липецке, Илья Павленко.

Представители профессии и педагоги обратили внимание ребят на необходимость глубокого изучения физики, как обязательного предмета для инженеров с 2026 года. Для закрепления полученных знаний энергетики организовали для «энергокружковцев» квиз с тематическими вопросами. Интеллектуальный марафон состоял из пяти блоков, касающихся как специальных знаний, так и истории электроэнергетики. Победу одержала команда «Электроны».

Также в ходе мероприятия состоялось подведение итогов творческих конкурсов, организованных для ребят с целью вовлечения в профессию. В конкурсе фотографий «Когда зажигаются окна» победу одержал Андрей Лапин. Лучшим эссеистом стал Андрей Быков, придумавший детективную историю на тему «Пропавшего киловатта». Конкурс раскрасок по электробезопасности для воспитанников детских садов завершился победой Мирона Павленко. Все победители получили памятные призы.

Филиал «Липецкэнерго» открыл «Энергокружок» в экологическом лицее № 66 им. Героя Советского Союза С.П. Меркулова два года назад. На протяжении этого времени энергетики и педагоги лицея проводили для них экскурсии и устраивали различные мероприятия с познавательными экспериментами, мастер-классами, встречами с представителями профессии и участием в Олимпиаде Группы «Россети».

Образовательный проект Группы компаний «Россети» реализуется в Липецкой области с 2024 года и направлен на раннюю профориентацию школьников, углубленное изучение физики и электроэнергетики, формирование у старшеклассников интереса к техническим специальностям и будущей работе в энергетической отрасли.