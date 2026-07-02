В липецком филиале «Россети Центр» дан старт новому сезону работы студенческих отрядов

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

25 учащихся Липецкого государственного технического университета и Липецкого металлургического колледжа приступили к работе на энергетическом предприятии.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник управления обучения и развития персонала «Россети Центр» Ольга Хасанова, руководство филиала, представители образовательных организаций, молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» и молодежного совета «Липецкэнерго».

В рамках встречи прошел круглый стол, на котором были обозначены направления работы взаимодействия.

До начала работы в подразделениях «Липецкэнерго» все ребята прошли вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. За каждым студентом закреплён наставник из числа опытных сотрудников предприятия. На весь период работы ребята обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Во время трудового сезона, который продлится полтора месяца, студенты будут выполнять работы по сборке металлоконструкций опор линий электропередачи (ЛЭП), ремонту опор ЛЭП, наладке оборудования, снятию показаний электросчетчиков, отрисовке схем сетей 10/0,4 кВ, знакомству с технической документацией.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Для участников также подготовлены программы профессионального и личностного развития: экскурсии на объекты электросетевого комплекса, встречи с руководителями и молодыми специалистами, тренинги по командообразованию, интеллектуальные и спортивные мероприятия.

С этого года для студенческих энергетических отрядов будут организованы соревнования профессионального мастерства. Будущим энергетикам предстоит соревноваться в ремонте и технической эксплуатации электросетевых объектов, знаниях по электробезопасности и по применению средств индивидуальной защиты, навыках оказания первой помощи. Лучшие отряды по итогам сезона представят компанию на Всероссийском слете студенческих энергетических отрядов «Россети».

«Студенческие энергетические отряды — это один из наиболее эффективных инструментов подготовки молодых специалистов для электросетевого комплекса. С 2014 года через эту программу в наших компаниях прошли уже 4 840 студентов более чем из 50 вузов и колледжей. Многие из них сегодня работают в филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Для нас важно, чтобы будущие энергетики еще во время учебы получали практический опыт на действующих энергообъектах и осознанно выбирали профессию», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Борис Эбзеев.