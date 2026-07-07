Выкуп ГК «Дело» и международные АЭС: новости «Росатома» от Лихачева

Фото Александра Чикина/Копирайт фото: Газета «Страна Росатом»

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на полях форума «Иннопром» озвучил ключевые новости о развитии стратегических проектов компании. В центре внимания — завершение сделки по выкупу группы компаний «Дело» в рамках механизма «русской рулетки», а также расширение присутствия России на международном рынке атомной энергетики.

В Екатеринбурге стартовала крупнейшая промышленная выставка Евразийского экономического союза, собравшая представителей порядка пятидесяти стран. В этом году официальным партнером мероприятия стала Индонезия, что подчеркивает расширение интересов российского бизнеса на рынки Юго-Восточной Азии. В развернутом интервью телеканалу «Россия 24» глава госкорпорации Алексей Лихачев детально рассказал о текущих задачах, защите промышленных объектов и формировании глобального транспортного кластера.

Главные деловые новости вокруг госкорпорации за прошедшую неделю связаны с консолидацией активов в логистическом секторе. Корпорация намерена стать единственным владельцем ГК «Дело» — одного из самых крупных транспортных активов Российской Федерации. Параллельно с этим компания продолжает укреплять позиции технологического лидера в энергетике. Сегодня портфель зарубежных заказов госкорпорации планомерно растет, охватывая не только возведение классических АЭС, но и внедрение малых модульных реакторов в государствах СНГ, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Для отечественной экономики эти шаги имеют важное значение: они гарантируют долгосрочную загрузку предприятий, обеспечивают Россию высокомаржинальными экспортными контрактами и стимулируют развитие смежных инновационных сфер промышленности.

Мегакластер и «русская рулетка»: детали сделки по ГК «Дело»

В конце июня 2026 года стало известно, что Сергей Шишкарев, выступающий партнером госкорпорации по группе «Дело», принял решение не выкупать долю госкорпорации. Напомним, что корпорация официально вошла в капитал логистического оператора в 2019 году, изначально приобретя 30% акций, а к 2022 году планомерно увеличила свой пакет до 49%. В феврале текущего года госкорпорация официально уведомила партнера о намерении прекратить совместное владение активом.

Юридическое разрешение ситуации проходит в строгих рамках механизма «русской рулетки» (Russian roulette) — корпоративного инструмента урегулирования споров, при котором один из совладельцев первым называет цену, по которой оценивает весь бизнес, а второй участник обязан либо продать собственную долю по заявленной стоимости, либо, наоборот, выкупить долю инициатора на тех же условиях.

Поскольку партнер отказался от выкупа, с 1 июля включился алгоритм принятия решения со стороны госкорпорации. Описывая текущий статус, Алексей Лихачев пояснил:

«Ближайшие дни — это юридическое уточнение и формирование позиции нотариусов о том, что не состоялся и не состоится выкуп со стороны Сергея Николаевича Шишкарева. А дальше мы будем уточнять юридические параметры платежа».

Глава компании Алексей Лихачев отметил, что по согласованию с Сергеем Шишкаревым этот процесс можно ускорить, не дожидаясь нотариальных, банковских и других процедур. Стратегическая цель данного приобретения — формирование крупного мирового игрока в сфере перевозок.

«Нам это действительно нужно. Несмотря на сложную конъюнктуру мирового логистического рынка, проблем во внутренней логистике, мы продолжаем формировать большой логистический кластер. Не национального чемпиона, а крупного мирового игрока. У нас стоит задача быть в топе и БРИКС, и мира по перевозкам, мобилизуя все наши имеющиеся мощности», — добавил Алексей Лихачев.

По его оценке, с момента прихода госкорпорации в ГК «Дело» экономические показатели компании улучшились на порядок — как с точки зрения оборотов, так и по уровню общей эффективности.

Международные проекты «Росатома»: география присутствия

Помимо логистической экспансии, незыблемым фундаментом работы остаются ядерные технологии. На полях форума были озвучены актуальные данные о сотрудничестве с дружественными государствами, для которых атомная энергетика становится ключевым драйвером роста. Корпорация ведет работу сразу по нескольким масштабным направлениям:

• Армения: Успешно завершен этап модернизации действующей станции, ее номинальная мощность поднята примерно на 10%. Учитывая потенциальный энергодефицит в республике (до 1 ГВт), стороны активно обсуждают строительство новой станции большой или средней мощности, которая покроет потребности страны на грядущие десятилетия.

• Белоруссия: Энергоблоки корпорации уже обеспечивают до 40% потребностей страны в электричестве, благодаря чему республика ворвалась в десятку крупнейших атомных стран мира. Сейчас всерьез обсуждается возведение третьего энергоблока.

• Узбекистан: Проект находится в стадии «первого бетона». Это уникальное решение, комбинирующее два реактора-тысячника и два реактора «РИТМ» по 55 МВт. Подобная связка дает высокую маневренность и оптимальную стоимость базовой генерации.

• Казахстан и Киргизия: В Казахстане идут активные изыскания на берегу озера Балхаш, подписано межправительственное соглашение. В Киргизии специалисты госкорпорации досрочно завершили рекультивацию двух хвостохранилищ (Тамуюн и Кжилжар) и вышли на самый крупный объект — Каджисай. Параллельно правительству республики предложен проект современной модульной станции малой мощности.

Напряженность на ЗАЭС и возвращение персонала в Иран

Крайне важный блок беседы был посвящен вопросам безопасности. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается тревожной из-за регулярных атак на инфраструктуру Энергодара. В частности, зафиксирован удар по городской пожарной части. Кроме того, ведется психологическая война: по ночам над городом кружат дроны, призывающие население покинуть территорию, при этом выездные дороги минируются и простреливаются.

Для противодействия этому давлению в Калининграде запланированы официальные межведомственные переговоры с участием представителей госкорпорации, Ростехнадзора, Минобороны, МИД РФ и многопрофильной делегации МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси.

На Ближнем Востоке ситуация выглядит стабильнее, а международные проекты в Иране продолжаются. Российские специалисты не покидали площадку АЭС «Бушер» даже в периоды высокой региональной напряженности. «Если не станет хуже ситуация, чем сегодня, мы планируем с середины июля начать восстанавливать численность», — сообщил Лихачев, добавив, что возведение второго и третьего энергоблоков на объекте невозможно завершить без участия российских экспертов.

Стратегический фундамент высокотехнологичного лидерства

Практический опыт государств-партнеров доказывает, что появление в стране атомных компетенций дает мощный импульс развитию промышленности, строительного сектора и системы образования. Сегодня базовые знания в этой сфере выходят далеко за рамки генерации тока: вместе со станциями развиваются смежные технологии, связанные с 3D-печатью, ядерной медициной, созданием композитных материалов и современных накопителей энергии.

«Наши технологии позволяют не только энерговооружить наших партнеров, но и обеспечить повестку высокотехнологичного, действительно суверенного развития на десятилетия вперед», — констатировал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

Татьяна Юрьева