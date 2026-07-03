Липецкий педагогический первым в России проводит стажировку для будущих учителей русского языка из ЦАР

Фото - пресс-центр ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского

Они изучали русский язык в своей стране, а сейчас их цель – повысить профессиональный уровень, чтобы в будущем преподавать русский язык у себя на родине.

Стажировка будет проходить на базе Липецкого педагогического университета. В течение нескольких недель Мазиги Рик Невес, Малепоро Дьё Бени Арсен и Омонома Фернандес будут совершенствовать свои знания русского языка и методику его преподавания как иностранного.

Уже несколько лет Липецкий педуниверситет реализует масштабные проекты, направленные на продвижение образования на русском языке, а также поддержку его изучения в странах Африки. Лучшие практики и методические разработки филологов Липецкого педагогического шагнули далеко за пределы университета, в том числе и в образовательные организации ЦАР.

«Центральноафриканская Республика переходит на новые образовательные стандарты. Именно Липецкий педагогический при содействии Министерства просвещения РФ сопровождает разработку и реализацию новой модели образования в этой стране. Уверены, создание русских классов в ЦАР заложит прочный фундамент для дальнейшего продвижения русского языка на континенте и долгосрочного образовательного сотрудничества», – отметила ректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина Владимировна Федина.