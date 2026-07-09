Диалог с избирателями и конкретные дела: формула работы депутата Еремеева

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Руководить одним из ведущих хозяйств региона «Агрофирма 15 лет Октября» и одновременно активно заниматься парламентской деятельностью три созыва подряд. Для Дмитрия Еремеева такой темп жизни привычен уже долгие годы.

- Всю жизнь живу и работаю в родном Лебедянском округе. Меня все знают - это одновременно и проще, и сложней…нет права подвести, как потом в глаза смотреть? - откровенничает Дмитрий Николаевич.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Слово и дело

В «перечне добрых дел» депутата Еремеева - помощь в строительстве современного детсада в Троекурово и Дворца бракосочетания в Лебедяни, сохранении и возрождении местных святынь, поддержка спортсменов, селян в решении бытовых вопросов…Список огромен и постоянно растет, особенно заметны достижения в строительстве объектов социальной сферы в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Депутаты, понятно, не строят сами, а выполняют важную связующую функцию, помогая «продвинуть» объект в федеральные и областные программы, координируют работу профильных министерств, администрации района, контролируют сам ход работ.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Благодаря инициативности и активной поддержке депутата Еремеева и его коллег за последнее время в Лебедяни построено новое здание школы №2, открыто два новых трехэтажных корпуса школы №3, завершается ремонт 1-й школы. Значимым событием для лебедянцев станет открытие к началу учебного года Ледового дворца, а также серьезная реконструкция стадиона (в районе машзавода) и прилегающей инфраструктуры. Капитально отремонтирован и ДК в Троекурово (остались штрихи), который гостеприимно распахнет двери для селян 15 августа в День села.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Дорогам – особое внимание

Скоро преобразится въезд в Лебедянь по Елецкой улице – там идет капремонт с заменой дорожного полотна, бордюров, освещения, тротуаров.

Продолжается полным ходом и ремонт 12 километров трассы, соединяющей села Троекурово, Иншаковка, Тютчево и Нижнее Брусланово. По ней местные жители добираются до работы, это и школьный маршрут. Дорога, построенная 40 лет назад, полностью износилась, и за помощью жители обратились к Еремееву.

- Когда губернатор региона посетил хозяйство в прошлом году, я рассказал об этой проблеме. Благодаря личному участию Игоря Георгиевича этот вопрос был решен,- отметил депутат.

Первые 6 км полотна сделают в этом году, остальные - в следующем. Обязательный пункт в реконструкции – благоустройство, появятся и удобные тротуары, и современное освещение.

Фото: из архива Еремеева Д.Н.

Своих не бросают

Тема СВО для Дмитрия Еремеева особая, он подходит к ней комплексно – и на уровне законодательной деятельности в облсовете, и привлекая напрямую внебюджетные средства. Его работа в этой сфере – не разовые акции, а системная деятельность на разных уровнях.

Депутат совместно с волонтерскими штабами еженедельно отправляет гуманитарные грузы с продукцией хозяйства и всем необходимым по запросу бойцов. Три раза в этом году Еремеев вместе с волонтерами посещал госпиталь в районе Валуек, чтобы передать медикаменты, одежду, средства гигиены и другие нужные вещи. Постоянна и адресная поддержка семьям участников СВО.

Парламентарий регулярно проводит личные приемы граждан, для него важно рассмотреть каждое обращение.

- Живое общение с избирателями ничто не заменит, уверен, что главное в депутатской деятельности - ответственность за людей и территорию, где живешь и работаешь, - убежден Дмитрий Еремеев.

Владимир КУЛИК.