Липецкий губернатор возмутился дезинформацией о поставках топлива и ночными очередями на АЗС

С 11 июля продавать топливо на АЗС будут по новой схеме. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

9 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем канале в MAX разместил обращение к руководству компаний «Лукойл», «Роснефть» и «Газпромнефть». Глава региона возмутился дезинформацией о поставках топлива и ночными очередями на АЗС и призвал нефтяные компании честно сообщать о сорванных поставках бензина.

– Невозможно принять ситуацию, когда представители компаний на заседании оперативного штаба области заявляют о готовности обеспечивать работающие АЗС топливом, пусть и с учетом общего дефицита, а уже через несколько часов жители видят противоположную картину: закрытые заправки, отсутствие бензина, очереди, в которых люди стоят всю ночь... Если топлива нет, регион должен получать честную информацию. Если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди, – заявил Игорь Артамонов.

Напомним, заседание штаба прошло вчера, 8 июля. По его итогам губернатор сообщил о введении новой схемы продажи бензина по четным и нечетным дням. Она начнет действовать с 11 июля. Суть нового порядка в том, что по четным дням топливо будут отпускать для автомобилей, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным – для машин с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Ожидается, что такая мера поможет уменьшить очереди на АЗС в условиях ажиотажного спроса.

А пока глава региона настоятельно попросил операторов незамедлительно принять меры по увеличению поставок бензина и обеспечить прозрачное взаимодействие с региональным оперативным штабом.