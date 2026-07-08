Новые правила не касаются отпуска дизельного топлива. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Днем 8 июля губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о возможном введении нового порядка отпуска бензина. Окончательное решение обещали принять на заседании оперштаба, и его приняли. Вечером глава региона написал в своем канале в MAX, что новая схема «четный – нечетный» начнет действовать на местных заправках с 11 июля.

ЧТО ЗНАЧИТ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОДАЖИ

По словам губернатора, ежедневная недопоставка бензина в Липецкую область сейчас составляет порядка 500 тонн относительно обычного уровня отпуска топлива. Спрос существенно выше нормы. Большинство АЗС сетей «Тебойл» и «Лукойл» сейчас не работают. Основная нагрузка легла на АЗС компании «Роснефть». Суть нового порядка продажи в том, что по четным дням топливо будут отпускать для автомобилей, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным – для машин с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9. Ожидается, что такая схема поможет сократить очереди на заправках в условиях ажиотажного спроса. Она будет действовать до 1 августа.

– Ограничений по коду региона нет. Если автомобиль приобретен недавно и еще не поставлен на учет, топливо ему отпустят при предъявлении документов, подтверждающих приобретение транспортного средства, – пояснил глава региона.

Новые правила не касаются отпуска дизельного топлива. Спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность региона, будет заправляться отдельно и в приоритетном порядке.

СКОЛЬКО ЛИТРОВ БУДУТ ПРОДАВАТЬ НА ОДИН АВТОМОБИЛЬ

Еще раз для понимания – 11 июля смогут заправиться машины, номера которых начинаются на 1, 3, 5, 7 или 9. Лимит на количество литров бензина остается прежним – 30 на один автомобиль. Игорь Артамонов подчеркнул, что решение принято для стабилизации ситуации с топливом.

Уточняется, что на трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будет отпускаться вне зависимости от первой цифры номера. Операторов обязали в ближайшие дни определить отдельные АЗС, где бензин будет отпускаться в любой день в случае экстренных ситуаций. Адреса таких АЗС обещают опубликовать отдельно.

МОЖНО ЛИ ЗАЛИВАТЬ БЕНЗИН В КАНИСТРЫ

С 11 июля автомобилистам разрешат приезжать на заправки с канистрами. Об этом сообщил губернатор по итогам заседания оперативного штаба.

– Разрешается отпуск бензина в канистры в пределах установленного лимита, – уточнил Игорь Артамонов.

Для соблюдения порядка и дополнительного контроля на загруженных АЗС обещают организовать круглосуточное дежурство сотрудников муниципальных учреждений. Полиция и Росгвардия будут при необходимости оказывать им содействие в обеспечении общественного порядка.

БУДУТ ЛИ УВЕЛИЧЕНЫ ПОСТАВКИ ТОПЛИВА В ЛИПЕЦКУЮ ОБЛАСТЬ

Глава региона заверил, что утром 8 июля направил в федеральный центр, а также руководству топливных компаний обращение по увеличению поставок топлива. Но, по его словам, в ближайшие дни ситуация со снабжением Липецкой области бензином лучше не станет, при этом сокращать лимит разового отпуска никто не планирует.

– Мы рассчитываем на понимание серьезности ситуации операторами рынка и на помощь со стороны федерального центра. Сейчас наша первоочередная задача – обеспечить бесперебойную работу тех, от кого напрямую зависят жизнь и безопасность региона. Это скорая помощь, пожарные, МЧС, правоохранительные органы, коммунальные службы, сельхозпредприятия. Для остальных потребителей задача – сократить очереди и распределить нагрузку между АЗС, – сообщил Игорь Артамонов.