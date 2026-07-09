От налоговых льгот для бизнеса до масштабных выплат врачам и семьям бойцов

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета.

- Владимир Витальевич, завершается срок полномочий седьмого созыва Липецкого областного Совета депутатов. Каковы в целом итоги пятилетней работы парламентариев?

- Созыв был насыщенным и по направлениям, и по объему работы. Мы начали трудиться в непростой для всех постковидный период, а в феврале 2022 года Президент объявил о начале специальной военной операции. Приоритеты в работе регионального парламента были определены сразу - поддержка участников СВО и их семей, повышение уровня жизни жителей региона, и, конечно, поддержка экономики.

На фоне санкционных ограничений и в целях сохранения финансовой стабильности, депутаты оперативно корректировали областное налоговое законодательство - вводили новые льготы, продлевали налоговые каникулы…Это действительно позволило многим хозяйствующим субъектам удержаться на плаву.

За пять минувших лет мы провели 60 сессий, рассмотрели и приняли порядка 850 законов, направленных на решение самых важных задач развития региона.

Вместе с Правительством области нам удалось сохранить социальную ориентированность бюджета. Порядка 70 процентов его расходов идут на самые широкие меры социальной поддержки.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета.

- Наиболее важные, на Ваш взгляд законопроекты и акценты?

- Серьезные кадровые проблемы в педагогике и медицине на период начала созыва были очевидны. Для привлечения молодежи на одной из первых сессий утвердили единовременную выплату при трудоустройстве в школу. Последовательно подняли ее со 120 до 200 тысяч для учителей информатики и математики. А также предоставили право на получение выплат студентам педагогических ВУЗов, если они работали во время учебы, и воспитателям детских садов.

Объемный блок выплат установили врачам при трудоустройстве в государственные медорганизации региона: от 1,5 млн рублей при трудоустройстве по дефицитным специальностям до 5 млн рублей врачам, имеющим ученую степень доктора наук. Ежегодно эти выплаты корректировали и в результате число врачей, пришедших работать в государственную сферу здравоохранения региона, выросло. За прошлый год прибавилось 67 врачей, а за пять лет, с момента принятия первых кадровых решений, – у нас трудоустроена не одна сотня медицинских работников.

Огромная наша региональная победа – открытие своего медвуза! Уже сейчас в нём расширяется спектр подготовки специалистов, действует губернаторский набор.

Наш регион - лидер по числу заключенных соцконтрактов в ЦФО. Мы законодательно утвердили социальный контракт по разным направлениям – от выплаты на преодоление трудной жизненной ситуации до выплаты на открытие ИП в размере 350 тысяч рублей. А в 2022 году приняли решение дополнительно поддержать многодетные семьи, желающие начать свое дело в сфере сельского хозяйства, и установили региональный соцконтракт в размере 250 тысяч рублей. Это особенность Липецкой области, похвастаться которой могут далеко не все регионы.

Продолжили и работу по поддержке многодетных и молодых семей. Среди значимых решений за созыв – выплата в размере 300 тысяч при рождении третьего и последующих детей, 200 тысяч взамен земельного участка, компенсация за найм жилья – до 20 тысяч рублей в месяц.

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета.

- Особой в работе парламента стала тема СВО…

- Да, блок мер поддержки участников СВО и их семей – пожалуй, главный в работе нашего седьмого созыва. Работу над разработкой и принятием законопроектов начали оперативно летом 2022 года. Анализируя поступающие обращения, много работаем над оптимизацией процесса получения льгот, стараемся не упускать ни одну из категорий военнослужащих, их родных и близких. Ребята, которые отстаивают честь нашей Родины, должны чувствовать заботу государства.

Мы выстроили конструктивный диалог с коллегами из всех партий нашего многопартийного парламента. Важно, что по ключевым вопросам, касающимся социальной поддержки, безопасности региона и страны в целом, депутаты придерживаются единой позиции и принимают решения консолидировано.