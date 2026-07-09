Липецкоблснаб усиливает поддержку липецких аграриев

Фото: Владимир КУЛИК

Для многочисленных гостей День Липецкого поля - 2026, впервые прошедший в селе Добром, стал парадом новинок агротехники. Среди самых заметных - демонстрационная площадка Липецкоблснаб, традиционного спонсора и организатора агрофорума.

Аграриям - лучшая техника

В экспозиции компании, представляющей интересы белорусского производителя «АМКОДОР» и Петербургского тракторного завода, - вся линейка современных с/х машин.

- Мы выставили весь модельный ряд тракторов «Кировец» мощностью от 300 до 460 лошадиных сил. За два месяца заключили уже порядка десяти контрактов, надеемся на активизацию продаж. С Липецкоблснаб сотрудничаем более десяти лет и очень довольны партнерскими отношениями. Дилер выполняет все установки по реализации техники и запчастей, гарантийно-сервисному обслуживанию. На рынке мы уже больше 60 лет, «Кировец» отлично зарекомендовал себя как «рабочая лошадка», будем и дальше держать наш высокий уровень, - отметил управляющий по региональному развитию Петербургского тракторного завода Дмитрий Бутаков.

«Содействуем подготовке кадров для агробизнеса»

Поддержка в подготовке кадров для сельхозотрасли региона - еще одно важное направление работы Липецкоблснаб.

- Наше огромное преимущество в том, что имеющийся у нас для реализации обширный парк сельхозмашин обновляется каждые полгода. У студентов есть прекрасная возможность обучаться на новейших образцах, - поясняет гендиректор ООО «Липецкоблснаб» Владимир Сенчеков.

В этом году на базе компании начнут подготовку студенты двух образовательных учреждений.

- Будем готовить высококлассных инженеров для агрокомплекса, и Липецкоблснаб с его прекрасной материально-технической базой и специалистами является для нас ключевым партнером, - отмечает директор Агроинженерного института ЛГТУ Елена Турбанова. - В этом году состоится первый набор - это 67 бюджетных мест по семи направлениям.

Фото: Владимир КУЛИК

В процессе становления и сотрудничество с Институтом машиностроения и транспорта ЛГТУ.

- На условиях сетевого договора оцениваем возможность проведения лекционно-практических занятий на базе Липецкоблснаб. Рассматриваем пул дисциплин, по которым будут проходить подготовку студенты, в их числе техобслуживание и ремонт сельхозтехники, складское хозяйство и другие, - поделился директор Института Дмитрий Кадасев.

Липецкоблснаб продолжает сотрудничество с Усманским агроколледжем и Елецким колледжем инновационных технологий. А также выступил партнером (совместно с ЛГТУ) в рамках региональной программы по ранней профориентации - в липецкой школе № 47 были открыты два агрокласса, готовящие ребят для АПК.

У компании давние партнерские связи и с липецким региональным отделением общественной организации «Деловая Россия».

- Липецкоблснаб активно участвует в продвижении интересов липецких аграриев, - отмечает исполнительный директор липецкого отделения Сергей Бугаков. - Мы взаимодействуем в том числе с партнерами из Африки. Недавно представитель липецкой компании (занимается исследованиями и разработками в области биотехнологий) Константин Рогатнев побывал с месячным визитом в Кении по налаживанию контактов и обмену опытом. Наше отделение всегда поддерживает инициативы, которые связывают бизнес с образованием и способствуют расширению рынков сбыта продукции липецких аграриев.

Фото: Владимир КУЛИК

Владимир КУЛИК.

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