«Возвращаться в квартиры нельзя»: для жильцов дома в Липецке, куда упал БПЛА, развернули ПВР

Для людей подготовили спальные места, воду и все необходимое для ночлега. Фото – канал в MAX главы Липецка Михаила Щербакова.

Для жильцов многоквартирного дома в Липецке, на который 17 июля упал беспилотник, развернули пункты временного размещения на базе школы №69. Там подготовили спальные места, воду и все необходимое для ночлега. Об этом сообщил глава областного центра Михаил Щербаков. Он подчеркнул, что пока возвращаться в квартиры людям нельзя, разминировать дрон начнут завтра, 18 июля.

– Специалисты, имеющие допуск к проведению работ по разминированию БПЛА, смогут приступить к работе только завтра днем. До завершения этих мероприятий возвращаться в квартиры нельзя – это вопрос безопасности. Как только специалисты завершат обследование и будет принято решение о безопасности дома, жители смогут вернуться в свои квартиры, – написал мэр Липецка в своем официальном канале в MAX.

По всем возникающим вопросам жильцы дома могут обращаться в УК «Дом наших друзей» по телефону: 22-08-45 (круглосуточный). Если телефон не отвечает, стоит набрать ЕДС: 88004504848.

Напомним, о падении БПЛА самолетного типа на жилой дом в Липецке сообщил губернатор Игорь Артамонов. Детонации не произошло. Жильцов оперативно эвакуировали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Территория оцеплена. На месте работают все оперативные службы.