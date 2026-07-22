Липчане выбирают Т2 – исследование «ТМТ Консалтинг»

Это подтверждают аналитики ООО «ТМТ Консалтинг» по результатам исследования рынка сотовой связи в регионах России. Именно у Т2 наибольшая абонентская база среди «большой четверки» на территории региона.

Исследование проводилось во втором квартале 2026 года. Анализ ответов респондентов подтвердил лидерство Т2 по числу абонентов в Липецкой области, где оператор активно реализует концепцию «других правил», выводя на рынок выгодные и удобные продукты и наращивая темпы технического развития. Услуги голосовой связи и мобильного интернета T2 доступны на территории, где проживает более 99% населения региона.

Только за 2025 год в зону покрытия T2 вошли еще 65 малых населенных пунктов в 15 районах, таким образом, более 16 тысяч жителей были впервые обеспечены стабильной связью. В большинстве поселений разместили отечественное телеком оборудование «Булат», работающее в стандартах 2G/4G. Порядка 15% базовых станций в регионе затронули технические работы по оптимизации, при этом особое внимание было уделено расширению емкости и усилению сети в крупных жилых массивах и в районе крупных промышленных предприятий, например, Новолипецкого металлургического комбината.

С начала 2026 года сетевая инфраструктура T2 была модернизирована и усилена новыми техническими объектами: проведена модернизация на базовых станциях в Задонском и Становлянском районах вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», выведены в эфир новые объекты связи в пригородном селе Боринское и коттеджном поселке «Романово» Липецкого района, в районном центре Долгоруково и микрорайоне Елецкий в Липецке. Оптимизация сети позволяет более равномерно распределять нагрузку, в том числе в периоды пиковой активности пользователей, что дает каждому клиенту более стабильное соединение.

Помимо развития инфраструктуры, T2 продолжает обновлять тарифные предложения и программы лояльности, развивает B2B-продукты, решения для защиты от киберугроз и цифровые сервисы для жизни. Например, оператор расширяет мультиподписку MiXX, добавляя опции, увеличивая количество эксклюзивного контента и создавая новые версии любимого клиентами продукта. Благодаря принципу конструктора наполнение MiXX можно собрать самостоятельно из множества полезных сервисов: доступа к онлайн-кинотеатрам, музыкальным платформам и электронным библиотекам, повышенного кешбэка и бонусов в популярных магазинах, дополнительного пакета гигабайтов и других.

Павел Седых, директор липецкого филиала Т2:

«Лидерство по числу активных абонентов – не просто статистический показатель, а подтверждение высокого уровня доверия клиентов к T2. Главным результатом работы для нас неизменно остаются лояльность пользователей и их удовлетворенность качеством услуг, ведь именно интересы клиентов лежат в основе нашей стратегии. Несмотря на внешние ограничения в передаче данных, мы продолжаем развивать техническую инфраструктуру T2 в Липецкой области, расширять покрытие и емкость сети, а также запускать новые выгодные продукты, действовать по другим правилам и предлагать больше, чем просто мобильная связь. Мы благодарны нашим клиентам за каждую искреннюю рекомендацию, поэтому в рамках реферальной программы дарим взаимную выгоду тем, кто уверен в качестве наших услуг и делится своим пользовательским опытом».

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