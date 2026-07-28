Рыбалка рядом с линиями электропередачи может стоить жизни

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Получить электротравму можно, даже не касаясь удилищем или леской проводов — достаточно приблизиться к ним на недопустимо близкое расстояние. Риск возрастает возле воды: влажный воздух и снасти увеличивают опасность поражения не только для самого рыболова, но и находящихся рядом людей. Особенно опасны современные удилища и спиннинги из углепластика, который хорошо проводит электрический ток.

Важно помнить:

— не забрасывайте удочку под ЛЭП и рядом с ними, оптимально выбирать места для ловли, удаленные от крайнего провода на 20-25 метров;

— переносите удочки только в сложенном виде;

— обращайте внимание на предупреждающие знаки и таблички;

— не приближайтесь к провисшим или оборванным проводам ближе чем на восемь метров;

— объясняйте детям правила безопасного поведения рядом с энергообъектами.

В жаркую погоду провода могут провисать ниже обычного, что также увеличивает риск опасного приближения.

Если вы заметили поврежденный провод или опору линии электропередачи — сообщите по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220 или 112.