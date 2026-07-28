Премиальные гибриды VOYAH МЕЧТА / DREAM и VOYAH СТРАСТЬ / PASSION подтвердили лидерство в своих сегментах

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Роскошный минивэн VOYAH МЕЧТА / DREAM по итогам первого полугодия 2026 года сохранил лидерство в сегменте премиальных минивэнов на российском рынке. Одновременно представительский седан VOYAH СТРАСТЬ / PASSION второй месяц подряд стал самым продаваемым премиальным седаном в России среди моделей, официально представленных в стране и поставляемых по параллельному импорту (Сегментация бренда VOYAH).

VOYAH МЕЧТА / DREAM — №1 среди премиальных минивэнов по итогам первого полугодия

По итогам первых шести месяцев 2026 года в России реализовано более 750 минивэнов VOYAH МЕЧТА / DREAM (По данным о продажах новых автомобилей за январь-июнь 2026 года, тип топлива: (бензин/электричество (гибрид PHEV), электричество), география: вся РФ, источник: Информационно-аналитическая система «РАДАР» ООО «АВТОСТАТ».), что позволило модели сохранить первое место в своем сегменте. Ближайший конкурент — Mercedes-Benz V-Class — завершил полугодие с результатом 726 проданных автомобилей.

- №1 среди премиальных минивэнов по итогам первого полугодия 2026 года;

- 752 реализованные единицы.

Задающий новые стандарты в классе минивэнов, гибридный VOYAH МЕЧТА / DREAM выделяется высоким уровнем оснащения, передовыми технологиями и потребительскими характеристиками. Полноприводный минивэн с мощной силовой установкой и регулируемой пневмоподвеской завоевал популярность, как среди частных, так и корпоративных клиентов. Суммарный запас хода роскошного и динамичного минивэна составляет 915 км пробега.

Лидерство модели по итогам первого полугодия продолжает успех 2025 года, когда VOYAH МЕЧТА / DREAM также стал самым продаваемым премиальным минивэном на новых источниках энергии в России по итогам 2025 года.

VOYAH СТРАСТЬ / PASSION — лидер второй месяц подряд

VOYAH СТРАСТЬ / PASSION второй месяц подряд занимает 1 место на российском рынке в сегменте премиальных седанов. В июне было реализовано более 190 единиц, что позволило VOYAH СТРАСТЬ / PASSION второй месяц подряд сохранить лидерство в сегменте, опередив Audi A5, Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series.

- №1 среди премиальных седанов по итогам июня 2026 года;

- 196 реализованных единиц в июне;

- 774 реализованные единицы по итогам первого полугодия.

Июньский результат продолжил успех мая, когда VOYAH СТРАСТЬ / PASSION впервые возглавила рейтинг премиальных седанов среди моделей, официально представленных в России и поставляемых по параллельному импорту.

Успех VOYAH МЕЧТА / DREAM и VOYAH СТРАСТЬ / PASSION подтверждает лидерство бренда в целом. По итогам первого полугодия 2026 года VOYAH сохранил статус премиального бренда №1 в России среди всех марок, официально представленных в стране и поставляемых по параллельному импорту, а по итогам июня третий месяц подряд возглавил премиальный сегмент российского авторынка. За шесть месяцев реализовано 7 810 моделей – почти в три раза больше, чем годом ранее.

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