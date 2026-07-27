Лихачев: главные новости «Росатома» о запуске АЭС в Турции

Копирайт фото: Служба коммуникаций АО «Аккую Нуклеар»

Несмотря на давление западных структур и саботаж поставщиков, запуск первой турецкой атомной электростанции приближается к этапу пусковых операций. Глава госкорпорации Алексей Лихачев рассказал о беспрецедентных усилиях строителей и новых мерах поддержки проекта со стороны Анкары — эти новости укрепляют позиции «Росатома» на мировой арене.

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев 23 июля провел в неформальной обстановке стратегически важную встречу с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. На повестке дня оказались не только рабочие вопросы возведения АЭС «Аккую», но и системные проблемы, с которыми сталкивается сегодня глобальная атомная энергетика из-за геополитической напряженности.

Сегодня международные проекты госкорпорации остаются безусловным драйвером развития высокотехнологичного экспорта РФ. Однако реализация столь масштабных инфраструктурных контрактов за рубежом требует постоянного политического и экономического диалога. Регулярные контакты руководства госкорпорации с турецким министерством энергетики свидетельствуют о высоком приоритете объекта для обеих стран.

Как показывают последние новости, передовые ядерные технологии российской разработки по-прежнему востребованы за рубежом, несмотря на попытки недобросовестной конкуренции. Строительство станции в провинции Мерсин вышло на финишную прямую. Это означает, что вскоре Турция официально войдет в элитный клуб держав, обладающих мирным атомом, а портфель заказов госкорпорации пополнится еще одним успешно реализованным мегапроектом, построенным по уникальной модели BOO (Build-Own-Operate – «строй-владей-эксплуатируй»).

На финишной прямой: сроки и координация усилий

До физического пуска первого энергоблока остается совсем немного времени. Столь масштабная стройка требует непрерывной синхронизации процессов между подрядчиками, местными властями и инвесторами.

«Не проходит и месяца, чтобы мы не встретились с нашим хорошим другом и партнером господином Алпарсланом Байрактаром. Считанные месяцы остаются до начала пусковых операций на АЭС «Аккую», строительные и пусконаладочные работы набрали хороший темп, с представителями заказчика мы предпринимаем максимальные усилия для ускорения всех производственных процессов. Все это было бы невозможным без тесного взаимодействия госкорпорации и заказчика на самых разных уровнях», – отметил Алексей Лихачев, комментируя ход работ.

Санкционное давление и западный саботаж

Тем не менее, за фасадом успешных производственных отчетов скрывается колоссальная дипломатическая и логистическая работа. Мировой рынок энергетики сегодня сильно политизирован. Попытки изолировать Россию приводят к тому, что западные структуры пытаются сорвать графики поставок ключевого высокотехнологичного оборудования.

Оценивая текущую ситуацию, глава госкорпорации подчеркнул, что проект находится под беспрецедентным внешним давлением.

«Сопротивление зарубежных финансовых организаций, саботаж крупных европейских поставщиков оборудования, прямое противодействие со стороны ряда западных государственных структур – все это, конечно же, оказывает влияние на стоимостные и временные характеристики. Именно поэтому крайне важным становится вопрос компенсации рисков и повышения экономической эффективности проекта в целом», – констатировал Лихачев.

Ответные шаги и экономическая поддержка Анкары

Чтобы нивелировать внешние угрозы, российская и турецкая стороны оперативно корректируют финансовые и законодательные механизмы. Турция крайне заинтересована в энергетической независимости: после выхода станции на проектную мощность она станет важнейшим элементом базовой генерации и обеспечит электроэнергией как саму республику, так и третьи страны.

«Мы со своей стороны предпринимаем максимум усилий для ускорения стройки. В то же время хочу отметить и конструктивную позицию турецкой стороны, которая по многим направлениям идет нам навстречу», – заявил гендиректор госкорпорации.

По словам руководителя госкорпорации, Анкара проактивно защищает проект на национальном уровне: «Недавно для предприятий атомной отрасли были введены налоговые послабления, включающие снижение налога на сооружение, льготную схему возмещения НДС и ряд других законодательных мер. Партнеры понимают важность реализации нашего проекта, его значимость для республики, поэтому мы вместе продолжаем работать над привлечением инвесторов в проект, развиваем локализацию, которая важна будет не только на стадии сооружения, но и эксплуатации, разрабатываем схемы продажи электроэнергии АЭС как внутри Турции, так и в третьи страны. Все это уже помогает нам в деле достижения ключевых показателей эффективности проекта».

Глобальное значение турецкого мегапроекта

Станция «Аккую» – это не просто коммерческий контракт, а геополитический якорь, который связывает экономики двух стран на многие десятилетия, охватывая весь период сооружения и эксплуатации станции. Это эталонный пример того, как российские технологии формируют целые отрасли за рубежом с нуля.

Значимость объекта для мировой индустрии формируется из нескольких ключевых факторов:

• Широкое привлечение подрядчиков. В реализации первой турецкой станции задействовано большое количество как российских, так и турецких подрядных организаций.

• Локализация производства. Турецкие компании осваивают высокотехнологичные стандарты, интегрируясь в глобальную цепочку поставок атомного сектора.

• Масштабная социальная инфраструктура. Проект включает комплексное решение социальных вопросов, в том числе строительство современного атомного городка для нескольких тысяч сотрудников будущей станции.

«Трудно переоценить значимость проекта как для российской, так и для турецкой стороны. Одна из крупнейших атомных строек на планете, первая турецкая станция, большое количество как российских, так и турецких подрядных организаций, комплексное решение социальных вопросов, включая строительство атомного городка для нескольких тысяч сотрудников будущей станции и многое-многое другое – все это требует максимальной личной вовлеченности и каждодневного контроля со стороны руководителей госкорпорации. Этот же подход разделяет и турецкое руководство», – резюмировал Алексей Лихачев.

Стратегические перспективы энергетического альянса

Реализация проекта в Мерсине доказывает устойчивость отечественной высокотехнологичной промышленности к любым внешним шокам. Несмотря на логистические барьеры и финансовые ограничения, госкорпорация демонстрирует способность адаптироваться к новым реалиям, привлекая региональных инвесторов и находя новые пути сбыта энергии. Завершение строительства АЭС «Аккую» не только гарантирует Турции стабильную базовую генерацию, но и станет мощным сигналом для других государств, рассматривающих возможность сотрудничества с Россией в сфере передовых ядерных разработок.

Татьяна Юрьева