Поставки топлива стали стабильнее, очереди сократились. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

СИТУАЦИЯ С БЕНЗИНОМ В ЛИПЕЦКЕ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 29 ИЮЛЯ 2026 ГОДА

Ситуация на заправках в Липецке и Липецкой области заметно улучшилась. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, поставки топлива стали стабильнее, очереди сократились.

– Принятые меры помогли пройти наиболее напряженный период. Со стороны правительства области дополнительных ограничений для автомобилистов больше не устанавливаем, – отметил липецкий губернатор в своем канале в MAX.

СХЕМУ «ЧЕТНЫЙ – НЕЧЕТНЫЙ» ПРОДЛЕВАТЬ НЕ БУДУТ

Игорь Артамонов напомнил, что 31 июля заканчивается временный порядок отпуска бензина по четным и нечетным дням. Власти приняли решение не продлевать эту схему. То есть уже с пятницы АЗС на территории региона будут заправлять все автомобили без учета первой цифры госномера.

– Продолжаем ежедневно следить за поставками и работой заправок. Рассчитываем, что положительная динамика сохранится и возвращаться к ограничениям больше не потребуется, – сообщил глава Липецкой области.

СКОЛЬКО ЛИТРОВ БУДУТ ОТПУСКАТЬ В ОДНИ РУКИ

После отмены схемы продажи топлива «четный – нечетный» автомобилисты в Липецкой области рассчитывают и на отмену лимита в одни руки в 30 литров. Однако здесь никаких гарантий нет. Как подчеркнул губернатор, заправки сами решат, сколько литров смогут продать на один автомобиль.

– Обращаю внимание, что сети АЗС могут самостоятельно определять объем отпуска бензина на отдельных станциях, исходя из фактических запасов, графиков поставок и текущей нагрузки, – уточнил Игорь Артамонов.

«КП-Липецк» продолжает следить за ситуацией с топливом в регионе.