В регионе открыли доступ к двум системам мониторинга наличия топлива на заправках. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области с 11 июля начал действовать новый порядок продажи бензина «четный – нечетный». Его суть в том, что по четным дням топливо будут отпускать для автомобилей, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным – для машин с первой цифрой 1, 3, 5, 7 или 9 – им как раз сегодня и открыта дорога на АЗС. Ожидается, что новая схема поможет сократить очереди на заправках в условиях ажиотажного спроса. Как заверили в облправительстве, временный порядок отпуска топлива будет действовать до 1 августа. Важное уточнение – он введен для АЗС «Роснефти», «Лукойла», «Газпрома» и «Тебойла». На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будет отпускаться вне зависимости от первой цифры госномера. Новые правила не касаются отпуска дизельного топлива.

СКОЛЬКО ЛИТРОВ БЕНЗИНА МОЖНО КУПИТЬ В КАНИСТРУ

С 11 июля на липецких заправках бензин можно покупать в канистры. Но есть строгое ограничение – лимит на количество литров топлива на один автомобиль, то есть в одни руки, остается прежним – 30 литров. Отпускать бензин в канистры будут в пределах этого лимита.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ НОВЫЕ АВТО БЕЗ НОМЕРА

Если автомобиль приобретен недавно и еще не поставлен на учет, топливо ему отпустят при предъявлении документов, подтверждающих приобретение транспортного средства. Ограничений по коду региона нет. Для соблюдения порядка и дополнительного контроля на загруженных АЗС в Липецкой области обещают организовать круглосуточное дежурство сотрудников муниципальных учреждений. Полиция и Росгвардия будут при необходимости оказывать им содействие в обеспечении общественного порядка.

ГДЕ ТЕПЕРЬ ЗАПРАВЛЯЮТСЯ МАШИНЫ «СКОРОЙ» И МЧС

Для машин скорой помощи, МЧС, коммунальных служб и общественного транспорта на ряде заправок «Роснефти» выделили специальные часы: с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00. В это время спецтранспорт будут обслуживать вне очереди. 11 июля облправительство опубликовало список АЗС, на которых машины служб жизнеобеспечения заправляются в приоритетном порядке. Всего таких заправок по региону насчитывается 13.

КАК УЗНАТЬ О НАЛИЧИИ БЕНЗИНА НА ЛИПЕЦКИХ ЗАПРАВКАХ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о двух системах мониторинга, доступ к которым открыли с учетом сложившейся напряженной ситуации с топливом. Первая, по его словам, основана на данных волонтеров, предоставляющих информацию с АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Тебойл» и «Газпром». Вторая работает автоматически.

– Первая система мониторинга пока работает только по Липецку. В ближайшее время появится информация о состоянии АЗС в муниципалитетах. По умолчанию информация отображается в виде таблицы. При необходимости можно переключиться на отображение на карте. Во вторую мы агрегируем данные из независимых открытых источников – сервисов мониторинга АЗС и топливных платежных сервисов. Эту картину дополняют сообщения с мест, а ИИ-аналитика сводит все источники воедино и отсеивает противоречивые данные. Информация оперативно обновляется и отображается на карте по АЗС всех основных сетей региона, – написал в своем канала в MAX глава региона.

Игорь Артамонов подчеркнул, что сейчас сервисы работают в тестовом режиме. Для доступа рекомендуется пользоваться Яндекс браузером и сетями Wi-Fi. Между изменением фактической ситуации на заправках и обновлением данных в системах всегда будет определенная задержка. Губернатор пообещал замечания и предложения жителей собирать и учитывать при доработке сервисов.

– Наша задача – дать жителям максимально оперативную и понятную информацию о наличии топлива и помочь сократить количество лишних поездок по АЗС, – заверил глава региона.

ЗАЧЕМ НА ЗАПРАВКАХ ВОЛОНТЕРЫ

На заправках в Липецке с раннего утра работают волонтеры. Узнать их легко – они в оранжевых жилетах с крупными значками-бейджами. Как сообщил глава областного центра Михаил Щербаков, волонтеры помогают организовать потоки автомобилей, отвечают на вопросы жителей и информируют о временном порядке отпуска бензина.

КТО ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ В ОЧЕРЕДЯХ НА АЗС

Автомобилистам в Липецке ожидать своей очереди на заправках помогает социально ответственный бизнес. Так, 10 июля водителей на АЗС угощали морсом, свежей выпечкой, квасом и пиццей. Для тех, кто приехал заправляться, вкусная продукция стала приятным сюрпризом. По словам мэра Липецка, в самые жаркие часы на АЗС будут раздавать питьевую воду как волонтерам, так и водителям, ожидающим заправки в длинных очередях.

ЧТО СО СНАБЖЕНИЕМ РЕГИОНА БЕНЗИНОМ

Напомним, липецкий губернатор Игорь Артамонов возмутился дезинформацией о поставках топлива и ночными очередями на АЗС и призвал нефтяные компании честно сообщать о сорванных поставках бензина. По его словам, он направил в федеральный центр, а также руководству компаний обращение по увеличению поставок топлива. Но, как сказал глава региона, в ближайшие дни ситуация со снабжением Липецкой области бензином лучше не станет.

– Мы рассчитываем на понимание серьезности ситуации операторами рынка и на помощь со стороны федерального центра. Сейчас наша первоочередная задача – обеспечить бесперебойную работу тех, от кого напрямую зависят жизнь и безопасность региона. Это скорая помощь, пожарные, МЧС, правоохранительные органы, коммунальные службы, сельхозпредприятия. Для остальных потребителей задача – сократить очереди и распределить нагрузку между АЗС, – сообщил Игорь Артамонов.