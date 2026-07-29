Сотрудники «Липецкэнерго» провели тимбилдинг на реке Сосна

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Маршрут пролегал по живописным участкам реки Сосна. Программа путешествия включала в себя не только преодоление водного маршрута, но и элементы образовательного инструктажа по технике безопасности на воде.

Основная часть пути прошла в режиме спокойного сплава, что позволило насладиться природными ландшафтами региона. Одним из наиболее интересных этапов стало прохождение порога на Ольшанской плотине. Под руководством квалифицированных специалистов команда успешно преодолела сложный участок, продемонстрировав слаженность действий.

Подобные выездные мероприятия являются важной частью корпоративной культуры компании. Они способствуют снижению эмоционального напряжения, обеспечивают качественную «перезагрузку» персонала и укрепляют межличностные связи внутри подразделений.