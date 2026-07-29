На НЛМК отремонтируют ещё 17 душевых комплексов по программе реновации

Фото: пресс-служба НЛМК.

Новолипецкий металлургический комбинат продолжает улучшать социально-бытовые условия для сотрудников. До конца года в разных цехах предприятия отремонтируют 17 душевых комплексов и санузлов общей площадью около 1 200 м2. Изменения коснутся более 1 тыс. сотрудников.

В помещениях заменят инженерные сети, коммуникации и отделку, установят новую мебель и современную бытовую технику. Все объекты будут выполнены в едином корпоративном стиле. Самый масштабный ремонт пройдет на коксохимическом производстве, где модернизируют пять объектов общей площадью около 500 м2.

Фото: пресс-служба НЛМК.

– Создание комфортных условий труда для сотрудников – одна из важнейших задач компании. Мы улучшаем не только рабочие места, но и социально-бытовые помещения. Это создает благоприятную рабочую атмосферу и положительно влияет на продуктивность работников, – рассказал начальник управления объектами непроизводственной сферы НЛМК Антон Ласкин.

Фото: пресс-служба НЛМК.

За последние два года на НЛМК отремонтировали более 150 душевых. Модернизация социально-бытовых помещений проходит в рамках комплексной программы реновации объектов непроизводственной сферы предприятия, которая стартовала в 2018 году. Ежегодно на комбинате ремонтируют до 300 таких объектов. Это душевые и санузлы, комнаты приема пищи, столовые, здравпункты, актовые и спортивные залы.