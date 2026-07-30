Фонд «Милосердие» дал старт экспедиции по следам древних славян

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Благотворительный фонд «Милосердие» открыл перед молодёжью портал в прошлое — в Липецкой области стартовала захватывающая историко-археологическая экспедиция. Это не просто проект, а настоящее приключение, где история оживает прямо под лопатой археолога.

Всё лето более 100 студентов будут погружаться в тайны далёких веков. Они прикоснутся к быту древних славян, населявших эти земли в III–VII веках нашей эры. И в каждой находке ребятам предстоит прочесть бесценное послание из глубины столетий.

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Идея этого яркого проекта родилась в сердцах педагогов Липецкого государственного педагогического университета. Она обрела крылья в качестве волонтёрского проекта грантовой программы «Стальное дерево». В нём объединились усилия учёных, студентов и неравнодушных общественников из организаций «Поиск» и «Археолог».

Автор проекта Григорий Земцов считает, что тема происхождения славянства —одна из самых волнующих и в то же время запутанных страниц истории. Вокруг неё витает немало мифов и домыслов. Поэтому особенно важно показать молодёжи настоящий, научный путь познания - через кропотливый труд исследовательской работы, анализ фактов и уважение к прошлому.

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Сердцем экспедиции стала полевая археологическая школа «На краю славянского мира» в Задонском районе. Здесь, на раннеславянском поселении, известном далеко за пределами России, студенты своими руками прикоснутся к истории. Они проведут раскопки, научатся видеть в каждом фрагменте керамики или осколке металла целую эпоху. Опытные наставники раскроют им секреты археологической науки, научат, как находить памятники прошлого и как бережно сохранять их для потомков. А ещё ребят ждут незабываемые путешествия в археологические парки «Аргамач» и «Дивногорье». Там, среди реконструкций древних жилищ и предметов быта, прошлое станет более осязаемым.

«Сегодня мы нередко видим, что молодёжь теряет вкус к исследовательскому труду и не всегда умеет работать на общий результат, — делится переживаниями и надеждами исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва. — Этот проект создаёт мост между поколениями и знаниями. Он поможет раскрыть потенциал и вырастить новую команду хранителей культурного наследия нашего края. И кто знает, возможно, именно среди этих студентов мы вскоре увидим будущих светил отечественной археологии».

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

Экспедиция станет начало большого пути для молодых исследователей. После полевых работ научные изыскания продолжатся. Ребята будут обрабатывать находки, писать рефераты и статьи, готовиться к выступлениям на конференциях.

Дополнительная информация о Фонде на сайте