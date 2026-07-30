«Липецкэнерго» предупреждает: находиться возле энергообъектов во время грозы опасно!

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Старайтесь не приближаться к энергооборудованию и линиям электропередачи. Не касайтесь металлических сооружений, проволочных или сетчатых ограждений.

- Если вы едете на машине, снизьте скорость и остановитесь подальше от деревьев и высоковольтных линий электропередачи.

- Если вы находитесь на улице, то, по возможности, укройтесь в автомобиле или в помещении. Не прячьтесь под металлическими навесами, в матерчатых палатках или под одиноко растущими деревьями.

- Не держите в руках длинные предметы, например, удочки, зонты или сельскохозяйственные инструменты.

- Если вы находитесь в помещении, то следует отойти от окон, а также труб и других металлических конструкций. Держитесь в стороне от электроприборов.

- Если вы заметили оборванный провод, ни в коем случае не приближайтесь к нему ближе чем на 10 м и не прикасайтесь к нему. Это смертельно опасно! Если вы все-таки попали в зону «шагового напряжения» нельзя отрывать подошвы от поверхности земли.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно:

по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия» 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно).

через онлайн-сервисы компании:

• официальный сайт https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

• мобильное приложение «Есть свет!» https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/yeslight/

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.