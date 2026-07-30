При поддержке НЛМК в Липецкой области восстанавливают популяцию филинов

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

Двух птенцов редких филинов, которых вырастили и подготовили к самостоятельной взрослой жизни, недавно выпустили в естественную среду обитания липецкие орнитологи. А год назад историческим событием для региона (и для России) стал первый выпуск в дикую природу трех подросших филинят.

Уникальный экопроект Новолипецкого металлургического комбината по восстановлению популяции филинов продолжает развиваться.

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

- Когда мы узнали, что есть шанс спасти редкую птицу, то, не раздумывая, предложили заповеднику свою помощь. Проект сложный в реализации и без нашей поддержки воплотить его в жизнь было бы проблематично. Сохранение биоразнообразия в регионах присутствия - одно из приоритетных направлений в нашей экологической стратегии до 2030 года. Мы высеваем медоносные травы и высаживаем деревья, выпускаем мальков ценных рыб в реки, а теперь помогаем восстанавливать популяцию краснокнижных птиц, - рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Сергей Евсеев.

Специалисты старейшего заповедника Черноземья выращивают краснокнижных филинов, адаптируют их к естественной среде обитания, и выпускают на волю. В ближайшие несколько лет планируется вырастить и выпустить в дикую природу порядка 50 редких птиц.

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

Адаптация по уникальной методике

Липецкие орнитологи, ставшие первопроходцами в стране по восстановлению популяции филинов, руководствовались как зарубежной практикой, так и собственным опытом возвращения в природу соколов.

На территории заповедника, подальше от туристских маршрутов, построили вольер – для адаптации филинов к естественной среде обитания. Основываясь на прошлогоднем опыте по возвращению на волю пернатых хищников, специалисты решили изменить подходы.

- Мы стали применять методику «мягкого выпуска. Теперь выпускаем птиц, прирученных к орнитологу, давая им возможность одичать в дикой природе постепенно. Оказавшись на свободе, филины недалеко улетают от родного домика и какое-то время кормятся рядом с ним. Одновременно они самостоятельно добывают себе пищу поблизости, постепенно перестают нуждаться в человеке и потом улетают навсегда, - пояснил замдиректора заповедника «Галичья гора» Владимир Сарычев.

Повзрослевших птенцов сложно отличить от взрослых особей. Оперившись, они и повадки поменяли – при виде посторонних стали шипеть и щелкать клювами, демонстрируя хищный нрав.

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

«Своим» для подросшего молодняка стал только один человек – заведующий питомником хищных птиц Владимир Петров. Птенцы были под его присмотром с самого рождения. Сигналом для кормления пернатых стал звук свистка орнитолога. Есть надежда, что заслышав знакомый сигнал, выпущенные на волю филины будут первое время подкармливаться в домике, постепенно осваиваясь в лесу.

Малыши сначала прожили две недели с родителями и сформировали стереотип гнездования. После того, как их забрали из родительского вольера, роль родителя стал выполнять орнитолог. Задумка была и в том, чтоб не делать птенцов ручными – большую часть суток птицы были предоставлены самим себе. Почувствовав самостоятельность, птенцы стали успешно ловить жучков и другую живность, случайно заползавшую в вольер. Так у них включился поисково-охотничий инстинкт. Каждый шаг в проекте по восстановлению популяции стал поиском и наработкой собственного опыта.

Неожиданный сюрприз в этом году преподнесла специалистам взрослая пара филинов – птицы сделали еще одну кладку после того, как у них забрали двух птенцов. На свет появились еще трое филинят. Двух из них также планируют выпустить на волю, а одного оставят в заповеднике для размножения.

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

Спасти от вымирания

В России не было подобного эксперимента, и потому он представляет большой интерес для ученых. Проект по восстановлению популяции краснокнижных пернатых очень важен. Ведь на территории Липецкой области за последние 10 лет регистрировали всего 2-3 гнезда этой редкой птицы. К счастью, популяция филинов в регионе начала восстанавливаться – в этом году было найдено уже четыре гнезда с кладками и птенцами. По самым скромным подсчетам число пар филинов в Липецкой области сейчас достигает шести-семи. В Центральной России эти ночные хищники находятся на грани вымирания, и поддержка человека им чрезвычайно важна. А польза от филинов немалая, они являются индикатором здоровья экосистемы. Совы (филины – один из видов) помогают регулировать численность грызунов, мелких млекопитающих и пернатых, уничтожая в первую очередь больных особей, которые являются переносчиками различных заболеваний.

За работой орнитологов заповедника следят и сотрудники Воронежского госуниверситета. Эксперимент по восстановлению популяции филинов проректор ВГУ Дмитрий Костин назвал проектом федерального уровня.

Освоившись на территории Липецкой области, в будущем филины смогут распространиться и в соседние регионы.

Фото предоставлено пресс-службой НЛМК.

Птицы окольцованы и выпускников проекта можно будет без труда узнать на воле. «Бижутерия» с индивидуальным номером поможет орнитологам отслеживать места гнездования и пути миграции филинов.

Опасения по исчезновению вида исчезнут, если в регионе будет не менее 15 пар этих пернатых

Владимир КУЛИК.