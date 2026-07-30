Пресс-релиз, 30 июля 2026 года

Фото предоставлено «Ростелеком»

«Ростелеком» и Союз театральных деятелей России (СТД РФ) подвели итоги просветительской акции «Театральная олимпиада».

За три месяца 55 780 человек из 300 городов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других стран проверили свои знания по истории русского театра. Они ответили на 150 вопросов.

Лидерами по числу участников стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская и Липецкая области. Наибольший интерес к проекту проявили женщины в возрасте 35–44 лет, активными участниками также стали молодые люди 14–18 лет.

Скоро будут объявлены 150 финалистов, которые показали лучшие результаты и получат именные билеты в театры, а 32 победителя примут участие в съемках популярных телевизионных игр на федеральных каналах.

«Театральная олимпиада» организована в рамках соглашения о сотрудничестве между «Ростелекомом» и СТД РФ. Проект приурочен к 150-летию СТД и состоялся при поддержке Министерства культуры РФ. Онлайн-тестирование проходило на образовательной платформе «Ростелеком Лицей».

Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России: «Мы готовили вопросы вместе с ведущими театральными педагогами и экспертами, чтобы участники не только проверили знания, но и открыли новые страницы истории русского театра. Тот факт, что к нам присоединились люди из такого количества городов, говорит о том, что театр живет в каждом уголке нашей страны».

Илья Пятигорский, директор по цифровым продуктам «Ростелекома»: «Результаты “Театральной олимпиады” показали, что интерес аудитории к русскому театру не имеет возрастных и географических границ. Благодарны Союзу театральных деятелей России за совместную реализацию проекта. Со своей стороны, “Ростелеком” продолжит поддерживать инициативы по популяризации культуры и образования, в том числе на образовательной платформе “Лицей”. А пока ждем эфиры популярных телевикторин с участием наших финалистов».

К «Театральной олимпиаде» компания «Ростелеком» и Музей МХАТ представили совместный документально-художественный проект «Константин Станиславский. В поисках системы», посвященный творчеству великих театральных деятелей — Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Сериал доступен бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink.

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