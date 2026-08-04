«Липецкэнерго» предупреждает: охранная зона ЛЭП – место повышенной опасности!

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Липецкэнерго» призывают водителей и машинистов экскаваторов и крупногабаритной техники с подъемными механизмами, сельхозмашин, руководителей предприятий и организаций Липецкой области неукоснительно соблюдать меры электробезопасности вблизи линий электропередачи (ЛЭП).

Вокруг ЛЭП установлены охранные зоны, в которых запрещены любые несогласованные с электросетевой компанией работы. Нарушение правил электробезопасности может не только угрожать жизни и здоровью самих работников, но и вызвать повреждение оборудования и отключения электроэнергии.

Для воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ граница охранной зоны определяется расстоянием от крайних проводов. Если проектное напряжение не превышает 1 кВ, эта величина равна 2 м, для ЛЭП более высокого напряжения расстояние увеличивается и составляет: до 10 кВ включительно – 10 м; до 35 кВ – 15 м; до 110 кВ – 20 м.

Для кабельных линий электропередачи, проложенных в земле, охранная зона составляет один метр от места прокладки крайнего кабеля.

В охранных зонах ЛЭП запрещается:

1) запускать воздушные змеи и шары;

2) проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

3) проводить полевые сельскохозяйственные работы с применением крупногабаритной техники высотой более 4,5 м;

4) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Об опасности поражения электрическим током предупреждают закрепленные на энергообъектах знаки и плакаты: «Стой! Напряжение! Опасно для жизни», «Не влезай — убьет!», «Осторожно! Электрическое напряжение!» и «Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена!» - не просто слова, а предупреждение о реальной угрозе.

Лица, виновные в нарушении правил охранных зон ЛЭП, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Напоминаем, что сообщить о нарушении электроснабжения и всех замеченных повреждениях можно по телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).