Команда Липецкого облсовета стала абсолютным победителем турнира по пляжному волейболу на Кубок горсовета

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

В Липецке состоялся турнир по пляжному волейболу на Кубок горсовета. В товарищеском турнире приняли участие 10 команд: областного и городского Советов депутатов, прокуратуры, Следственного комитета, ФНС, Молодежного парламента, представители бизнеса и государственных структур.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

- Всегда увлекался баскетболом. В волейбол меня привели дети, сегодня с ними играем уже в одной команде, - отметил депутат облсовета Максим Толстопятов.

Ежегодно турнир по пляжному волейболу проходит на площадке центра пляжных видов спорта «Заречье».

- Настоящий праздник здоровья и спорта. Особенно приятно, что он проходит на площадке, которая находится в районе Тракторного. Этот спортивный объект стал здесь местом притяжения, - отметила депутат облсовета Ольга Митрохина.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

Команда Липецкого областного Совета депутатов одержала победу во всех играх турнира и завоевала золото в финале.

- Не впервые играю в составе команды областного Совета, мы готовились к этим соревнованиям, тренировались. Уверен, что наша игра была достаточно слаженная, - добавил депутат облсовета Олег Носов.

Фото: пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.

- Эта игра - динамичная, требующая мгновенных решений, абсолютного доверия к партнеру по площадке и огромной выносливости. Депутаты облсовета в этот раз обошли сильнейших соперников, выстояли в самых напряженных ситуациях и доказали, что характер облсовета — чемпионский, - отметил спикер облсовета Владимир Сериков.