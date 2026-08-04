Сотрудник «Липецкэнерго» отмечен благодарностью администрации Измалковского округа

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В числе награждённых — электромонтёр Измалковского участка Долгоруковского РЭС филиала «Россети Центр» — «Липецкэнерго» Кирилл Леонов.

За активную жизненную позицию и вклад в развитие округа Кирилл получил Благодарственное письмо от администрации Измалковского округа и занесён на Молодёжную доску почёта.

Профессиональный путь Кирилла неразрывно связан с электроэнергетикой: он работает в отрасли с 2015 года. За это время он проявил себя не только как ответственный специалист, но и как общественный деятель. «Для меня большая честь войти в число лучших молодых людей округа. Энергетика научила меня дисциплине и умению работать в команде», — поделился своими впечатлениями Кирилл Леонов.

Награду вручил заместитель главы администрации Измалковского округа Александр Ефанов. Он поздравил молодых людей с праздником, поблагодарил за целеустремлённость и пожелал ставить перед собой новые амбициозные цели и быть примером для сверстников.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что регион уделяет большое внимание поддержке молодёжи. «В нашем регионе учатся и работают очень талантливые и целеустремлённые молодые люди. Липецкая область вошла в топ-10 регионов по эффективности реализации молодёжной политики. Будем поддерживать юношей и девушек дальше и вместе реализовывать их новые идеи».