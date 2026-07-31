Музей современного искусства под открытым небом появится в Ельце

Фото: сайт Липецкого облсовета, сгенерировано ИИ.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В течение нескольких недель художники из России и зарубежных стран будут создавать на фасадах многоквартирных домов произведения монументального искусства, посвящённые истории, культуре, выдающимся людям и достижениям Ельца. По итогам фестиваля в городе появится 13 масштабных муралов, которые станут частью нового музея современного искусства под открытым небом.

Особое значение фестиваль приобретает в год, когда Елец отмечает 880-летие и носит почётный статус Город молодежи–2026. Именно поэтому главной темой проекта станет образ города первых – города, где на протяжении веков рождались ремесленные традиции, развивались образование и культура, жили выдающиеся писатели, музыканты, учёные, защитники Отечества и мастера, прославившие Елец далеко за пределами страны.

Фестиваль призван не только преобразить городской облик, но и вовлечь жителей в сохранение историко-культурного наследия. Помимо создания муралов, проект включает бесплатную образовательную программу, творческие встречи с художниками, мастер-классы, экскурсии и открытые диалоги с жителями. Особое внимание организаторы уделяют работе с молодёжью, которая сможет не только познакомиться с современным искусством, но и принять участие в создании новых культурных символов города.

После завершения работ в Ельце появится новый арт-маршрут, объединяющий исторический центр и современные произведения монументального искусства. Это позволит по-новому взглянуть на знакомые городские пространства и откроет возможности для развития культурного туризма.

- Мы поддерживаем те проекты, которые делают наши города живыми, а историю — осязаемой. Елецкое кружево, бунинская строка, музыкальная культура — это бренды, которые известны далеко за пределами региона. Важно, что сегодня эти смыслы выходят на городские улицы и становятся доступными каждому. Это мощный импульс для развития внутреннего туризма и гордости за свой край, - отметил спикер облсовета Владимир Сериков.

Торжественное открытие Международного арт-фестиваля «Елец – город первых» состоится 6 сентября. В этот день жители и гости города смогут познакомиться с авторами работ, посетить новый арт-маршрут и стать участниками большого городского праздника, посвящённого искусству, истории и будущему Ельца.