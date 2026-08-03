Профессионализм и верность делу: работник «Липецкэнерго» награжден Почетной грамотой Краснинского муниципального округа

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Андрей Алексеевич - профессионал с огромным стажем, посвятивший энергетике более 30 лет. Его путь в отрасли начался в 1993 году, и он признается, что помнит свой первый рабочий день так отчетливо, будто это было вчера. Для него энергетика стала не просто работой, а настоящим призванием. Сегодня Андрей Алексеевич не мыслит своей жизни без любимого дела.

Работа диспетчера требует не только оперативного мышления, но и умения принимать критически важные решения в режиме реального времени, чтобы обеспечить энергетическую безопасность района. Своим опытом Андрей Лемясов готов делиться с молодым поколением. Он подчеркивает, что труд энергетиков - это колоссальная ответственность, но стоит однажды окунуться в эту профессию и уйти из нее уже невозможно.

Фото предоставлено «Липецкэнерго»

Профессиональные достижения Андрея Алексеевича Лемясова отмечены и на отраслевом уровне. В его послужном списке: Благодарность Объединения «РаЭЛ» (2016 г.) и Благодарность ПАО «МРСК Центра» (2019 г.).

Награждение Почетной грамотой муниципального округа стало очередным подтверждением признания заслуг Андрея Лемясова как высококвалифицированного специалиста и достойного представителя энергетической отрасли региона.