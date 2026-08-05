Фонд «Милосердие» подружит спорт с литературой

Фото предоставлено фондом «Милосердие».

В Липецке готовится событие, в котором не придётся выбирать между дыханием и словом, между ритмом бега и ритмом строки. Литературно спортивный праздник, рождённый грантовой программой «Стальное дерево» и поддержанный фондом «Милосердие», обещает стать чем-то большим, чем просто соревнование.

Семейный стихобиатлон «Км/вслух» ломает привычные границы. Здесь победа измеряется не только минутами и секундами. По мнению авторов проекта, это единственный забег, где на финише болельщики спросят не только «за сколько пробежал?», но и «какое было стихотворение?». Здесь не менее важно, как юный участник забега вдруг понимает, что может удержать в памяти целую строфу. И как родители, волнуясь за ребёнка, сами вспоминают давно забытые стихи и декламируют их всей семьёй.

Сейчас будущие стихобиатлонисты уже тренируются, учатся дышать так, чтобы хватило и на дистанцию, и на выразительное чтение. К беговым занятиям добавляются уроки актёрского мастерства и сценической речи. Ведь важно не просто произнести слова, а прожить их, донести до тех, кто стоит у финиша. Тренировки помогают выйти на старт, не боясь запнуться ни на повороте, ни на строчке.

В сентябре на дистанцию выйдут не менее двухсот человек: семьи с детьми от семи лет, пары, друзья, коллеги. Разные, но объединённые одной идеей, что движение и слово могут быть союзниками. Участие бесплатное, потому что главная ставка здесь не на приз, а на то, чтобы вместе провести время, укрепить здоровье, развить память и речь, заново влюбиться в литературу.

Организаторы мечтают сделать стихобиатлон ежегодным фестивалем, превратить его в живую традицию. На основе первого опыта появится методика, которую смогут использовать школы, библиотеки, спортивные клубы. Чтобы и в других городах дети и взрослые учились не только быстрее бежать, но и внимательнее слушать, запоминать и чувствовать. А для самых увлечённых откроется клуб «бег+поэзия». Это место, где можно просто собираться, разговаривать, читать вслух и снова выходить на дорожку, зная, что рядом есть единомышленники.

«Мы решили не спорить, что полезнее - чтение или бег, — говорит исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунёва. — Мы просто дали им возможность встретиться. И в этой встрече рождается нечто по-настоящему ценное: новый способ семейного досуга, новая привычка к красоте и движению».

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