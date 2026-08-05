«Газпром межрегионгаз Липецк» направил более 3,6 тысячи уведомлений о долгах жителям МКД

Фото: Юлия Мирошниченко

Абонентов, которые не платили за газ свыше двух месяцев и задолженность которых за газоснабжение составляет больше 2 тысяч рублей, предупреждают об ограничении газоснабжения и решения вопроса об уплате долга в судебном порядке.

Подобные письма получат более 3,6 тысячи потребителей газа. Большая часть должников находится в Липецке, Ельце, Грязях. Кроме того, уведомления получат жители Данкова, Задонска, Усмани, Лебедяни и Чаплыгина.

Уточнить вопросы наличия долга и порядка уплаты задолженности можно по телефону контакт-центра 8(4742) 56-34-73. «Газпром межрегионгаз Липецк» рекомендует оплатить долги до отключения газа. В этом случае можно избежать дополнительных расходов по отключению и последующему подключению газа. Кроме того, с должника будут взысканы, помимо долгов, расходы на судебные издержки и пени.

«Мы понимаем, что в сезон отпусков и дач наши потребители могли пропустить сроки оплаты коммунальных услуг. Поэтому призываем жителей МКД проверить наличие долгов за газ, оплатить их, не доводя ситуацию до крайних мер. Скоро отопительный сезон и в него нужно войти, не беспокоясь о возможном ограничении газоснабжения», - отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Юрий Гончаров.